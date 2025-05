Moški z avtomobilom namerno zapeljal v skupino učencev

Skupina sedmih otrok se je vračala iz šole, ko je vanje zapeljal avtomobil. Otroci so bili pri tem poškodovani, a pri zavesti ter so jih odpeljali v bolnišnico.

Ko so voznika, 28-letnega prebivalca Tokia, izvlekli iz avtomobila, je imel na obrazu kirurško masko in je bilo videti, kot da je v šoku, so navedle priče dogodka.