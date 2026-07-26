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Zgodba se razvija

V Berlinu moški z avtomobilom zapeljal v množico in pobegnil

Berlin , 26. 07. 2026 07.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
U.Z. STA
V Berlinu z avtom zapeljal v množico

Na paradi ponosa v Berlinu je avtomobil zapeljal v množico. Pri tem je ena oseba umrla, 16 pa je ranjenih, več od njih kritično. Osumljenec – šlo naj bi za 21-letnika, ki naj bi bil povezan z islamizmom – se je po napadu zaletel v drevo, nato pa peš pobegnil. V mestu poteka obsežna iskalna akcija, v kateri sodeluje okrog 2200 ljudi.

Incident se je zgodil v parku Tiergarten, blizu znamenitih Brandenburških vrat, malo pred 22. uro po lokalnem času. Glede na navedbe policije je belo vozilo – šlo naj bi za enoprostorca – zapeljalo v ljudi. Nato se je avtomobil zaletel v drevo, ena ali več oseb pa je iz njega pobegnila.

V napadu je umrla ženska, še 16 pa ljudi pa je ranjenih, med njimi jih je več v kritičnem stanju, poročajo nemški mediji.

Policija v povezavi z dogodkom išče 21-letnega Abdula B., moškega vitke postave s črnimi lasmi, ki nosi črno jopico s kapuco in bele hlače.

Kot so povedali v izjavi za javnost, jim je "poznan" že od prej in je "povezan z islamističnimi krogi" v Berlinu. Domnevno je prav on najel vozilo, ki je bilo uporabljeno v napadu.

Med begom na območju parka Tiergarten je osumljenec z ostrim rezilom tudi poškodoval več ljudi. 

Abdul B. je rojen leta 2005 in je bil po poročanju agencije DPA maja letos izpuščen iz mladoletniškega zapora.
Abdul B. je rojen leta 2005 in je bil po poročanju agencije DPA maja letos izpuščen iz mladoletniškega zapora.
FOTO: Profimedia

Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri v celotnem mestu sodeluje okrog 2200 ljudi. Pomagajo si tudi s helikopterji in toplotnimi kamerami ter pozivajo očividce, naj pošljejo fotografije in posnetke.

Nemški kancler Friedrich Merz je dogodek označil za "grozljivo dejanje" in obljubil temeljito preiskavo in kaznovanje napadalca. Berlinski župan Kai Wegner pa je incident označil za "napad na našo svobodno in odprto družbo".

Organizatorji so po napadu odpovedali nadaljnje dogodke v okviru parade ponosa, ki naj bi se odvijala še danes.

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