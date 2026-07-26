V Berlinu moški z avtomobilom zapeljal v množico in pobegnil

Incident se je zgodil v parku Tiergarten, blizu znamenitih Brandenburških vrat, malo pred 22. uro po lokalnem času. Glede na navedbe policije je belo vozilo – šlo naj bi za enoprostorca – zapeljalo v ljudi. Nato se je avtomobil zaletel v drevo, ena ali več oseb pa je iz njega pobegnila. V napadu je umrla ženska, še 16 pa ljudi pa je ranjenih, med njimi jih je več v kritičnem stanju, poročajo nemški mediji.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right V Berlinu avtom zapeljal v množico AP

V Berlinu avtom zapeljal v množico AP

V Berlinu avtom zapeljal v množico AP

V Berlinu avtom zapeljal v množico AP

V Berlinu avtom zapeljal v množico AP

V Berlinu avtom zapeljal v množico AP

V Berlinu avtom zapeljal v množico AP

V Berlinu avtom zapeljal v množico AP

V Berlinu avtom zapeljal v množico AP

V Berlinu avtom zapeljal v množico AP



















Policija v povezavi z dogodkom išče 21-letnega Abdula B., moškega vitke postave s črnimi lasmi, ki nosi črno jopico s kapuco in bele hlače. Kot so povedali v izjavi za javnost, jim je "poznan" že od prej in je "povezan z islamističnimi krogi" v Berlinu. Domnevno je prav on najel vozilo, ki je bilo uporabljeno v napadu. Med begom na območju parka Tiergarten je osumljenec z ostrim rezilom tudi poškodoval več ljudi.

Abdul B. je rojen leta 2005 in je bil po poročanju agencije DPA maja letos izpuščen iz mladoletniškega zapora. FOTO: Profimedia

Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri v celotnem mestu sodeluje okrog 2200 ljudi. Pomagajo si tudi s helikopterji in toplotnimi kamerami ter pozivajo očividce, naj pošljejo fotografije in posnetke.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right V Berlinu z avtom zapeljal v množico Profimedia

V Berlinu z avtom zapeljal v množico Profimedia

V Berlinu z avtom zapeljal v množico Profimedia

V Berlinu z avtom zapeljal v množico Profimedia

V Berlinu z avtom zapeljal v množico Profimedia







