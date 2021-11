Moški z bagrom med protestnike, Vučić pa: To je njegova ustavna pravica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je kot gost v oddaji Hit Tvit dejal, da so organizatorji protesta skušali prevzeti primat glavnim strankam, ki državljanov nikoli ne bi pozvale k blokadi ceste. "Zakaj se tega ne dela? Ker s tem teptate vse. Tisti, ki so to organizirali, so pravi politični zločinci. Ustava Republike Srbije, 39. člen, pravi: Vsak ima pravico do prostega gibanja v Srbiji. Svobodo gibanja je mogoče omejiti le z zakonom, če je to treba," je dejal Vučić in dodal, da so bile kršene ustavne pravice srbskih državljanov.

Pravite, da je nekdo prišel z bagrom. No, lahko bi prišel s čimer koli. Njegova pravica je, da pride s čimer koli. Samo državni organ mu lahko prepreči pot. In nihče drug mu nima pravice blokirati poti, oni pa so blokirali tako bagre, buldožerje in traktorje, je dejal Vučić. Povedal je še, da je moški vozil zelo počasi ter da ni razbojnik, za razliko od tistih, ki so jih pripeljali, da tepejo takšne ljudi. "Kaj jim je storil? Nič. Ne vedo, kaj naj rečejo. Ali jim je preprečil, da bi nekam šli, da bi nekam prišli, se vrnili? Nič ni. A jim je vseeno," je dodal srbski predsednik.