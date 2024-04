Moški z mečem zabodel več oseb, umrl 13-letnik

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Malo pred sedmo uro zjutraj je bila metropolitanska policija obveščena o vozilu, ki je trčilo v hišo. A incident se tukaj ni končal. Iz vozila je namreč izstopil moški, oborožen z mečem in začel napadati mimoidoče. "Policija in druge službe za nujno pomoč so v Hainaultu v vzhodnem Londonu posredovale pri resnem incidentu, v katerem je bil aretiran moški z mečem," je sporočila metropolitanska policija.