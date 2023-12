Moški z nožem in kladivom v Parizu napadel turiste, eden umrl

Napad se je zgodil včeraj, malo pred 21. uro na Quai de Grenelle, blizu znamenitega Eifflovega stolpa. Francoski notranji minister Gerald Darmanin je pojasnil, da je bil nemški turist, rojen leta 1999, s svojo ženo, ko je do njega pristopil moški in ga zabodel. Življenje ženske je rešil taksist, osumljenec pa je nato pobegnil čez bližnji most. Nato je napadel še dve osebi, enega je s kladivom udaril v oko. Obe sta sicer izven smrtne nevarnosti.

Okoli postaje podzemne železnice Bir-Hakeim se je nato odvila obsežna policijska akcija, oblasti pa so ljudi pozivale, naj se izogibajo območju. Osumljenca so nato izsledili in ga aretirali.

Po navedbah francoskih oblasti je osumljenec 26-letni francoski državljan, ki pa je bil že dlje časa na "radarju" francoskih obveščevalnih služb. Darmanin je pojasnil, da je 26-letnik prestal štiriletno zaporno kazen zaradi načrtovanja terorističnega napada leta 2016.

Ko je včeraj napadel mimoidoče, naj bi vzklikal "Allahu Akbar" (Bog je velik op. a.), policiji pa naj bi povedal, da je razburjen, ker "toliko muslimanov umira v Afganistanu in Palestini".

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na družbenem omrežju X dejanje označil za teroristični napad. "Državno protiteroristično tožilstvo bo zdaj odgovorno za osvetlitev tega incidenta, da bo lahko zadoščeno pravici v imenu francoskega ljudstva," je zapisal.

Napad se je sicer zgodil manj kot dva meseca po tem, ko je bil v napadu z nožem na srednji šoli v mestu Arras ubit učitelj.