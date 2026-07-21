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Moški z nožem napadel dva turista pri atenski Akropoli

Atene, 21. 07. 2026 14.54 pred 26 minutami 1 min branja 3

Avtor:
L.M.
Akropola

V bližini atenske Akropole, ene najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Grčiji, je neznanec z nožem napadel dva turista. Policija je osumljenca, ki naj bi imel psihične težave, že prijela.

V bližini vhoda v Muzej Akropole ob vznožju znamenitega hriba je v torek zjutraj moški z nožem napadel dva turista. Po navedbah grške policije sta bila žrtvi ameriška državljana grških korenin, poroča The Independent.

Ženska je utrpela lažje poškodbe noge, moški pa je bil huje poškodovan in je utrpel rane na roki. Oba so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Policija je po napadu pridržala enega osumljenca. Njegova identiteta za zdaj ni znana, prve informacije pa kažejo, da naj bi imel psihične težave. Grški mediji poročajo, da je pred napadom naključno grozil mimoidočim z nožem, na kar je policijo opozoril eden od občanov.

Akropola
Akropola
FOTO: AP

Napad ni vplival na obratovanje arheološkega najdišča in muzeja, ki sta obiskovalce sprejemala po običajnem urniku.

Akropola s približno 2500 let starim Partenonom velja za eno najpomembnejših kulturnih znamenitosti Grčije. Samo lani jo je obiskalo približno 4,6 milijona ljudi.

Atene Akropola napad Grčija

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KOMENTARJI3

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boslo
21. 07. 2026 15.18
Je omenjal kakšnega boga?
Odgovori
+1
1 0
travc
21. 07. 2026 15.21
Oni so vsi bolni.
Odgovori
0 0
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