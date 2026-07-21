Moški z nožem napadel dva turista pri atenski Akropoli

V bližini vhoda v Muzej Akropole ob vznožju znamenitega hriba je v torek zjutraj moški z nožem napadel dva turista. Po navedbah grške policije sta bila žrtvi ameriška državljana grških korenin, poroča The Independent.

Ženska je utrpela lažje poškodbe noge, moški pa je bil huje poškodovan in je utrpel rane na roki. Oba so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Policija je po napadu pridržala enega osumljenca. Njegova identiteta za zdaj ni znana, prve informacije pa kažejo, da naj bi imel psihične težave. Grški mediji poročajo, da je pred napadom naključno grozil mimoidočim z nožem, na kar je policijo opozoril eden od občanov.