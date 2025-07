Moški z nožem ranil 11 ljudi, ustavili so ga mimoidoči

Napad se je zgodil okoli 16.45 po lokalnem času v mestu Traverse City ob Michiganskem jezeru. Kot je sporočil šerif okrožja Grand Traverse Michael Shea, doslej zbrani podatkih kažejo, da je šlo za naključno dejanje.

V napadu naj bi 42-letni osumljenec uporabil zložljiv nož. Pri njegovem prijetju so po besedah šerifa pomagali tudi mimoidoči, poročajo tuje tiskovne agencije. Ti so se junaško zoperstavili napadalcu in ga prisili, da je odvrgel nož. "Herojsko" reakcijo štirih moških, ki so moškega ustavili, so zabeležile tudi kamere.

Med ranjenimi je šest moških in pet žensk. Stanje najmanj šestih žrtev je kritično.