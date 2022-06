Moški zagrozil, da se bo zažgal

Hrvaški policisti so v mestu Gospić intervenirali zaradi prijave o samosežigu. Moški se je pred sodiščem slekel, polil z bencinom in zagrozil, da se bo zažgal. Načelnik policije je moškega umiril in odvrnil od dejanja.

Hrvaški policisti so danes okoli 10. ure prejeli anonimno prijavo o moškemu, ki je zagrozil, da se bo zažgal. Skupaj z načelnikom Zoranom Zdunićem so policisti takoj po prejemu informacije odhiteli na kraj dogodka. Policiji so pri intervenciji pomagali tudi gasilci. icon-expand Hrvaška policija (slika je simbolična). FOTO: Policijska uprava Zagreb Negotova situacija se je sicer hitro končala, saj je načelnik policijske postaje moškega od dejanja uspešno odvrnil. Po poročanju Večernjega lista je bil kraj dogodka ob 11. uri že izpraznjen, pred sodiščem pa so bili vidni samo še znaki čiščenja politega bencina. Moškega so pristojne službe pozvale k mirnemu in pravnemu reševanju sporov. Policija podrobnejših informacij o motivih dejanja ni želela podati, saj je preiskava še v teku. Po neuradnih podatkih, ki jih je Večernji list pridobil od znancev moškega, pa naj bi se slednji z dejanjem poskušal rešiti iz družinskega spora, za katerega je danes imel odrejeno zaslišanje.