Moški, zamaskiran v nindžo, napadel ameriška vojaka

Moški, ki ga je policija identificirala kot 35-letnega Gina Rivero , je vojaka vprašal, če ga prepozna in če ve, kje se nahaja njegova družina. Vojaka je nato napadel z mečem. Slednji je napadalcu uspel pobegniti v zgradbo, s sodelavcem pa sta zaklenila vse vhode in poklicala policijo.

Rivera je nato udarjal in brcal v vrata, kasneje pa se je vrnil z večjim kamnom, ki ga je zalučal skozi okno, pri tem pa je zadel drugega vojaka v glavo. Ko so na kraj prispeli policisti, Rivera ni spoštoval ukazov in je proti njim mahal z mečem. V nadaljevanju so ga s pomočjo električnega paralizatorja uspeli obvladati, poroča RT.

Vojaka sta v napadu utrpela lažje poškodbe, po nekaj šivih pa sta se že vrnila na delo. Rivera se medtem sooča z vrsto obtožb, med drugim mu očitajo poskus umora, napad s smrtonosnim orožjem, upiranje aretaciji in vandalizem. Njegov motiv za napad ostaja velika neznanka.