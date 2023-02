Moški želel posiliti 57-letnico, a se je uštel. Odgriznila mu je jezik

Toda 57-letnica mu ni ostala dolžna. Ob poskusu poljuba mu je namreč odgriznila jezik in se povsem normalno vrnila domov. O dogodku je obvestila sina, ki jo je odpeljal na policijsko postajo, da napadalca prijavi.

Ko se je 57-letnica povsem mirno odpravila na večerni sprehod s svojim štirinožnim prijateljem, se ji je približal moški v 30. letih. Najprej ji je začel slediti, nato pa jo je še skušal na silo objeti in poljubiti, pri tem naj bi ji roko že dal v hlače.

Moškega so nemudoma locirali in ga aretirali povsem krvavega po ustih. Toda na policijski postaji je 30-letni Tunizijec povedal povsem drugačno zgodbo. Ženska naj bi namreč podlegla njegovemu šarmu in zapeljivosti ter skočila nanj.

Moškemu, ki ni državljan Francije, zdaj grozi takojšnje sojenje, Francijo pa mora zapustiti.