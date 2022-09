Moskovski svetniki zahtevajo Putinov odstop: 'Gre za zastarelo in škodljivo vladanje'

Občinski svetniki ene izmed moskovskih občin so pozvali ruskega predsednika Vladimirja Putina k odstopu. Svetniki menijo, da je v državi "vse narobe" ter da Rusija nujno potrebuje menjavo vodstva. To sicer ni prvi poziv ruskemu predsedniku k odstopu – nedavno so enako storili politiki iz Sankt Peterburga, vendar se je za njih poziv končal neuspešno. Izročili so jim sodni poziv zaradi diskreditacije ruskih oboroženih sil.

Občinski svetniki občine Lomonosovski so pozvali Vladimirja Putina k odstopu. V pozivu so dejali, da je Putinova agresivna ruska retorika državo odpeljala nazaj v obdobje hladne vojne. "Vaši pogledi in vaš način vladanja so brezupno zastareli in ovirajo razvoj Rusije in njenega človeškega potenciala," so zapisali. Po njihovem mnenju je šlo v državi od Putinovega drugega mandata naprej "vse narobe". Verjamejo, da je potrebna menjava vodstva, če se država želi ohraniti. V pozivu so svetniki oporekali tudi vladnim podatkom, ki kažejo na domnevno podvojitev državnega BDP, opozorili pa so še, da se minimalna plača v državi ni zvišala na obljubljeno raven.

icon-expand Vladimirja Putina so notranji politiki že dvakrat javno pozvali k odstopu. FOTO: AP

To sicer ni prvi poziv ruskemu predsedniku k odstopu. Podobno so nedavno zahtevale tudi lokalne oblasti v Sankt Peterburgu, a se je dogodek za politike končal neuspešno. Sedem poslancev je od spodnjega doma parlamenta zahtevalo, naj Putina zaradi invazije na Ukrajino obtoži veleizdaje, poroča Radio Free Europe. A kmalu po pozivu so poslanci prejeli sodne pozive. Obtoženi so bili diskreditacije ruskih oboroženih sil. Notranje pozive k odstopu si lahko razlagamo tudi v luči trenutne slabitve ruske vojaške moči in nadaljevanja obsežne ukrajinske protiofenzive. Ukrajinske sile nadaljujejo s protinapadom v regiji Harkov in skušajo prevzeti nadzor nad skoraj celotnim območjem. "Ruske sile naglo zapuščajo položaje v Harkovu in bežijo na predhodno okupirana ozemlja," je dejal guverner Harkovske regije Oleh Sinihubov.

Britansko obrambno ministrstvo pa je v ponedeljek zjutraj sporočilo, da je Rusija svojim enotam ukazala, naj se umaknejo iz Harkovskih mest. Rusija sicer še zmeraj nadaljuje z napadi – v noči z nedelje na ponedeljek naj bi izstrelila 18 raket in izvedla 39 zračnih napadov, vključno z enim na elektrarno. Napadi so dele Harkova pahnili v temo in prekinili oskrbo z vodo, vendar so ukrajinske oblasti sporočile, da so do ponedeljka zjutraj že obnovile 80 odstotkov izgubljene oskrbe. Kljub nadaljevanju ruskih napadov pa z obrambnega ministrstva Združenega kraljestva sporočajo, da bodo ukrajinski uspehi imeli "pomembne posledice za splošno operativno zasnovo Rusije," poroča The Guardian.

icon-expand Napadi na Harkov se še nadaljujejo, a so Ukrajinci uspeli zavzeti tri mesta regije: Izjum, Kupiansk in Balaklija. FOTO: AP

Tudi čečenski predsednik in Putinov zaveznik Razman Kadirov je potrdil, da "vojaška akcija ne poteka kot predvideno", in zaradi neuspehov tudi kritiziral rusko vojsko. Potrdil je, da so ruski vojaki zapustili mesta Izjum, Kupiansk in Balaklija, vendar hkrati obljubil, da bodo njihovi vojaki izgubljena mesta ponovno zavzeli. "Nisem strateg kot tisti iz obrambnega ministrstva, vendar vseeno lahko zatrdim, da so bile v vojaški operaciji storjene napake. Mislim, da bodo ljudje iz tega naredili zaključke. Imam informacije s terena, in če v prihodnjih dneh ne bo prišlo do spremembe strategije posebne vojaške operacije, bom moral iti k vodstvu obrambnega ministrstva in k vodstvu države in jim razložiti resnično stanje na terenu" je dejal čečenski predsednik.