Moskva blokirala dostop do 81 evropskih medijev, tudi portalov Nova24TV in Demokracija

Po navedbah Moskve gre za povračilen ukrep, potem ko je EU maja sprejela sankcije proti ruskemu spletnemu portalu Voice of Europe, časnikoma Izvestija in Ruska Gazeta ter tiskovni agenciji Ria Novosti.

"Uvedene so povračilne omejitve za dostop do oddajnih virov medijev iz držav članic EU z ruskega ozemlja," je v izjavi zapisalo rusko zunanje ministrstvo in ob tem objavilo seznam medijev, na katere se ukrepi nanašajo. Po oceni ministrstva ti mediji "sistematično širijo lažne informacije o poteku posebne vojaške operacije".

Med sankcioniranimi mediji so se med drugim znašli francoska in španska tiskovna agencija AFP in EFE, francoski časnik Le Monde, nemški Der Spiegel, Zeit in Frankfurter Allgemeine Zeitung, španski El Mundo, italijanska La Repubblica in La Stampa ter avstrijska, italijanska in irska radiotelevizija ORF, Rai in RTE.

Izmed slovenskih medijev so ruske oblasti blokirale dostop do spletnih portalov televizije Nova24TV in revije Demokracija, je razvidno s seznama na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva.

Po navedbah Moskve gre za povračilen ukrep, potem ko je EU maja sprejela sankcije proti ruskemu spletnemu portalu Voice of Europe, časnikoma Izvestija in Ruska Gazeta ter tiskovni agenciji Ria Novosti. Ti mediji so po navedbah Bruslja pod neposrednim ali posrednim nadzorom ruskih oblasti in imajo ključno vlogo pri širjenju in podpiranju propagande v podporo ruski agresiji v Ukrajini.

Kot je v izjavi še navedlo zunanje ministrstvo v Moskvi, bodo ruske oblasti znova preučile sprejete ukrepe v primeru, da EU odpravi ukrepe proti omenjenim ruskim medijem.