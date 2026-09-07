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Moskva in Pjongjang z novim mostom utrjujeta svoje zavezništvo

Khasan, 07. 09. 2026 17.04 pred 2 urama 2 min branja 9

Avtor:
L.M.
Nova cestna povezava med Rusijo in Severno Korejo

Rusija in Severna Koreja sta odprli prvi cestni most čez skupno mejo, kar predstavlja nov korak v vse tesnejšem sodelovanju med državama. Približno kilometer dolg most čez reko Tumen povezuje ruski Khasan in severnokorejski Tumangang na odročnem, redko poseljenem območju blizu obale.

Ruski premier Mihail Mišustin je ob odprtju mostu poudaril, da bo nova povezava spodbudila razvoj trgovine, gospodarstva, turizma ter znanstvenega, tehnološkega in kulturnega sodelovanja. Po njegovih besedah naj bi nova infrastruktura prinesla tudi dodatna delovna mesta. Po slovesnosti so, kot poroča The Guardian, čez most že zapeljali prvi konvoji vozil z obeh strani.

Most nosi ime po sovjetskem častniku Jakovu Novičenku, ki naj bi med poskusom atentata rešil življenje ustanovitelju Severne Koreje Kim Il-sungu.

Državi sta bili doslej povezani predvsem z železniškim mostom, ki je predstavljal njuno edino kopensko povezavo, ter z letalskimi linijami med Vladivostokom in Pjongjangom. Nova cestna povezava pa vzbuja tudi varnostne pomisleke.

Ukrajinska organizacija za človekove pravice Truth Hounds opozarja, da bi lahko most postal nov logistični koridor za vojaško sodelovanje med Moskvo in Pjongjangom. Po njihovih ocenah bi lahko prek njega v Rusijo prevažali severnokorejske vojake, gradbene enote in vojaške uradnike, v nasprotni smeri pa rusko tehnologijo in drugo opremo.

Nova cestna povezava med Rusijo in Severno Korejo
Nova cestna povezava med Rusijo in Severno Korejo
FOTO: AP

Odnosi med državama so se močno okrepili po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Severna Koreja je Rusiji zagotovila strelivo, rakete in drugo vojaško podporo, v Rusijo pa naj bi poslala tudi več tisoč vojakov, ki so pomagali ruskim silam pri spopadih v Kurski oblasti. V zameno naj bi Moskva Pjongjangu zagotavljala med drugim sisteme zračne obrambe, opremo za elektronsko bojevanje, drone in tehnologijo za vohunske satelite.

Sodelovanje pa ni omejeno zgolj na vojsko. Severna Koreja se je po ponovnem odprtju za ruske turiste leta 2024 začela predstavljati tudi kot nova turistična destinacija. Ruski obiskovalci so tako že začeli prihajati v tamkajšnja obalna letovišča in smučarske centre.

Vse tesnejše zavezništvo s Pjongjangom je sicer povzročilo nekaj nelagodja tudi med tradicionalnimi ruskimi partnerji, piše The Guardian. Kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev je julija ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu dejal, da številni svetovni voditelji ne razumejo več, zakaj Moskva nadaljuje vojno v Ukrajini.

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KOMENTARJI9

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myomy
07. 09. 2026 19.12
S. Koreja izdeluje orožje za Ruse, Nemčija pa za Ukrajince. Vsak je pač nekomu hlapec. Kaj čmo.
Odgovori
0 0
myomy
07. 09. 2026 19.09
A drugi tir je že zalaufu, al še kr ne?
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0 0
suleol
07. 09. 2026 19.08
aja zdaj se bo svet pritozeval ker so se povezali drzavi halo
Odgovori
+0
1 1
myomy
07. 09. 2026 19.04
URRRRAAAAA!!!
Odgovori
+1
3 2
supergigi
07. 09. 2026 18.35
Rusom ostajajo samo še Kitajci in S. Korejci lol.
Odgovori
-1
6 7
prdara
07. 09. 2026 18.37
saj druzga ne rabijo,EU noče poceni derivatov,jih bojo pa kitajcem nabavljali
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+3
7 4
suleol
07. 09. 2026 19.09
ves da ja kdo je pa nam ostal proam te
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0 0
Gašper15
07. 09. 2026 18.33
Ja eni znajo drzat zgleda skupaj in tudi nakdejo skupni jezik v Evropi pa samo podpihujejo vojno in mecejo evrcke skozi okno tja v Ukrqjino
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+2
8 6
Wolfman
07. 09. 2026 17.09
Kva bo pokal, da se bodo tla tresla v EU.
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-5
5 10
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