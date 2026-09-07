Moskva in Pjongjang z novim mostom utrjujeta svoje zavezništvo

Ruski premier Mihail Mišustin je ob odprtju mostu poudaril, da bo nova povezava spodbudila razvoj trgovine, gospodarstva, turizma ter znanstvenega, tehnološkega in kulturnega sodelovanja. Po njegovih besedah naj bi nova infrastruktura prinesla tudi dodatna delovna mesta. Po slovesnosti so, kot poroča The Guardian, čez most že zapeljali prvi konvoji vozil z obeh strani.

Most nosi ime po sovjetskem častniku Jakovu Novičenku, ki naj bi med poskusom atentata rešil življenje ustanovitelju Severne Koreje Kim Il-sungu.

Državi sta bili doslej povezani predvsem z železniškim mostom, ki je predstavljal njuno edino kopensko povezavo, ter z letalskimi linijami med Vladivostokom in Pjongjangom. Nova cestna povezava pa vzbuja tudi varnostne pomisleke.

Ukrajinska organizacija za človekove pravice Truth Hounds opozarja, da bi lahko most postal nov logistični koridor za vojaško sodelovanje med Moskvo in Pjongjangom. Po njihovih ocenah bi lahko prek njega v Rusijo prevažali severnokorejske vojake, gradbene enote in vojaške uradnike, v nasprotni smeri pa rusko tehnologijo in drugo opremo.