Moskva od Kijeva terja odgovore o sestreljenem letalu in 'smrti mirnega prebivalstva'

Letalo je strmoglavilo na območju Donetska, na teritoriju, ki so ga nadzorovali ruski separatisti. Oktobra 2015 so nizozemski preiskovalci sklenili, da je letalo sestrelila raketa zemlja-zrak. Ruske oblasti so zanikale, da so protiletalsko raketo prepeljali v Ukrajino, preiskovalce pa obtožile, da so politično motivirani in pristranski.

FOTO: AP