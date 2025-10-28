Moskva: Nimamo namena napasti članic Nata ali EU

"Večkrat smo že povedali, da nismo imeli in nimamo nobenega namena napasti katere izmed sedanjih članic Nata ali EU," je Sergej Lavrov dejal ob robu evrazijskega varnostnega foruma v Minsku v Belorusiji.

Kot je pojasnil, je Rusija pripravljena to stališče vključiti tudi v prihodnja varnostna jamstva za ta del Evrazije. Lavrov je predlog predstavil v govoru, v katerem je sicer v veliki meri ponavljal že znane kritike Moskve na račun zahodnih držav.