Moskva: Nimamo namena napasti članic Nata ali EU

"Večkrat smo že povedali, da nismo imeli in nimamo nobenega namena napasti katere izmed sedanjih članic Nata ali EU," je Sergej Lavrov dejal ob robu evrazijskega varnostnega foruma v Minsku v Belorusiji.
Kot je pojasnil, je Rusija pripravljena to stališče vključiti tudi v prihodnja varnostna jamstva za ta del Evrazije. Lavrov je predlog predstavil v govoru, v katerem je sicer v veliki meri ponavljal že znane kritike Moskve na račun zahodnih držav.
Dejal je, da je pomenljiv dialog z voditelji držav EU nemogoč, saj so po njegovih navedbah te zavrnile "resnična kolektivna varnostna jamstva" v primeru konca vojne v Ukrajini, ki niso le jamstva proti Rusiji, ampak tudi z Rusijo, še piše dpa.
Ruska agresija na Ukrajino je sicer pretresla evropsko varnostno infrastrukturo, prizadevanja za končanje konflikta pa so zato sprožila vprašanja o tem, kako z varnostnimi jamstvi zaščititi Ukrajino pred morebitnimi ruskimi napadi v prihodnosti.
