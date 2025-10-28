Svetli način
Tujina

Moskva: Nimamo namena napasti članic Nata ali EU

Minsk, 28. 10. 2025 15.36 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da je Rusija državam članicam zveze Nato in EU pripravljena ponuditi jamstva o nenapadanju. Ob tem je ponovil, da Moskva nima namena napasti nobene od sedanjih članic obeh organizacij.

"Večkrat smo že povedali, da nismo imeli in nimamo nobenega namena napasti katere izmed sedanjih članic Nata ali EU," je Sergej Lavrov dejal ob robu evrazijskega varnostnega foruma v Minsku v Belorusiji.

Kot je pojasnil, je Rusija pripravljena to stališče vključiti tudi v prihodnja varnostna jamstva za ta del Evrazije. Lavrov je predlog predstavil v govoru, v katerem je sicer v veliki meri ponavljal že znane kritike Moskve na račun zahodnih držav.

Sergej Lavrov
Sergej Lavrov FOTO: Profimedia

Dejal je, da je pomenljiv dialog z voditelji držav EU nemogoč, saj so po njegovih navedbah te zavrnile "resnična kolektivna varnostna jamstva" v primeru konca vojne v Ukrajini, ki niso le jamstva proti Rusiji, ampak tudi z Rusijo, še piše dpa.

Ruska agresija na Ukrajino je sicer pretresla evropsko varnostno infrastrukturo, prizadevanja za končanje konflikta pa so zato sprožila vprašanja o tem, kako z varnostnimi jamstvi zaščititi Ukrajino pred morebitnimi ruskimi napadi v prihodnosti.

Lavrov na konferenci v Minsku
Lavrov na konferenci v Minsku FOTO: Profimedia
minsk lavrov rusija nato eu
Hamas Izraelu vrnil dve leti stare posmrtne ostanke talca

GP01
28. 10. 2025 16.45
+1
Papir vse prenese, podobno jamstvo so dali Ukrajini po razpadu SZ ob predaji jedrskega orožja ...
ODGOVORI
1 0
kletni goban
28. 10. 2025 16.47
Točno tako, bratje ukrajinci takrat niso sanjali, kaj jim bodo naredili bratje Rusi, če bi to vedeli bi vse rakete obdržali in tistega Kučmo al kaj je bil napodili, da bi se šele nekje v Indoneziji ustavu
ODGOVORI
0 0
txoxnxy
28. 10. 2025 16.42
+0
Čim je Tanja prišla v Ukrajino, so se Putinu začele tresti hlače in proteze klopotat, tolk je starega strah kaj če bable se v Rusijo pride .
ODGOVORI
1 1
ramstein
28. 10. 2025 16.42
+2
Beseda Rusa je vredna toliko kot nič.
ODGOVORI
2 0
prdara
28. 10. 2025 16.47
ramatein,če bi svoje besede napisal na papir bi si lahko z njimi obrisal svojo tazednjo plat
ODGOVORI
0 0
LevoDesniPles
28. 10. 2025 16.41
-1
mislim da bi bila večina bolj vesela če bi rusi počistiti tole pernato janševiško europo
ODGOVORI
0 1
bb5a
28. 10. 2025 16.41
-1
Vse to vojaško hujskanje EU, je samo strategija kako avtomobilsko industrijo preusmerit v vojaško... vsak k ma 3 čiste v glavi ve da Rusi nimajo interesov po EU. Ukrajina pa ni in ne bo EU.
ODGOVORI
0 1
Sandx
28. 10. 2025 16.34
-1
Ne ne oni nikogar ne napadajo tko kot Ukrajino so napadli marsovci….ha ha ha ha
ODGOVORI
7 8
Odisej25
28. 10. 2025 16.40
-3
Ukrajino so napadle ZDA in NATO s tem, ko so jo potisnile v vojno. Ukrajina je neke vrste tujska legija, ki se bori za NATO in ZDA, ne pa za Ukrajino. Ukrajina sploh ne bi bila v vojni in bila bi v svojih predvojnih mejah, o bi le podpisala mirivni sporazum in se držala Minsk dogovorov.
ODGOVORI
1 4
kletni goban
28. 10. 2025 16.46
a to ruble dajo tud če kopiraš odgovore?
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
28. 10. 2025 16.30
-3
Ruaju viditelji so eni redkih normalnih pravih mož, ne pa naši vampirji.
ODGOVORI
5 8
Janez Golob
28. 10. 2025 16.30
+3
Prav gotovo ne, saj Ukrajine tudi niso napadli,samo eno posebno turistično misijo so opravili
ODGOVORI
9 6
Maribor?an 1
28. 10. 2025 16.31
+0
Ukrajina si je sama kriva. Napadali so Ruse živeče v Ukrajini jim prepovedali ruski jezik pošiljali posiljevalcev v njihova mesta vse to se ve. Saj se bo čez 30 let vse povedalo
ODGOVORI
7 7
Sandx
28. 10. 2025 16.39
+3
Ruse si domov pelji podrepnik!
ODGOVORI
4 1
Odisej25
28. 10. 2025 16.42
-2
Janez Golob, ko bi ti le malo bolje poznal dogodke okoli Ukrajine, Rusije, NATO in ZDA bi vedel, da so Ukrajino napadle ZDA in NATO s tem, ko so jo potisnile v vojno. Ukrajina je neke vrste tujska legija, ki se bori za NATO in ZDA, ne pa za Ukrajino. Ukrajina sploh ne bi bila v vojni in bila bi v svojih predvojnih mejah, o bi le podpisala mirivni sporazum in se držala Minsk dogovorov.
ODGOVORI
0 2
neodvisen
28. 10. 2025 16.28
+7
Ko se pijanec pohčije po svečah, ki so jih prižgali, pove vse. Vi pa pa še kar ščitito to sodrgo. Mislim da bodo danes povedali golobu, kaj si mislijo o njem in prav je tako
ODGOVORI
10 3
IS58
28. 10. 2025 16.27
+1
Rusi nas ne bodo napadli, mi pa v strahu kopičimo oborožitev. Kdo je tu pameten?
ODGOVORI
6 5
Roko66
28. 10. 2025 16.39
+1
Ti že ne,ker jim verjameš!
ODGOVORI
3 2
MESE?AR
28. 10. 2025 16.27
-1
Spet velika ruska laž ! Enako so rekli tudi za Ukrajino ! Še pomnite ?
ODGOVORI
8 9
Odisej25
28. 10. 2025 16.46
Da rekli so ampak pod pogojem, da Ukrajina postane nevtralna država in to zapiše v ustavo. Ukrajina pa je dobesedno drvela v NATO in NATO ji je na široko odprl vrata. S tem je NATO in ZDA kršil vsa načela Helsinške pogodbe in tudi nekaj načel Budipeštanskega sporazuma. ZDA in NATO sta največja kršitelja mednarodnega prava in tako imenovanega globalnega reda. Zato prihaja do vojn. Zdaj je pred durmi vojna proti Venezueli, ki nikogar ne ogroža, še najmanj vojaško.
ODGOVORI
0 0
fljfo
28. 10. 2025 16.26
+5
No, to jasno...Tudi če bi hoteli je to za njih prevelik zalogaj...Ze znatno šibkejša Ukrajina jim dobro kljubuje
ODGOVORI
9 4
Pamir srebrni.
28. 10. 2025 16.25
+1
Ne verjamemo vam.
ODGOVORI
6 5
Slovener
28. 10. 2025 16.09
+4
Nimamo namena napasti članic Nata ali EU - Dan pred Rusko invazijo na Ukraino je bilo slišati podobne besede iz ruskih ust !
ODGOVORI
12 8
Zmaga Ukrajini
28. 10. 2025 16.13
-4
Točno to! Nekaterim pa spomin očitno ne služi dobro.
ODGOVORI
6 10
LevoDesniPles
28. 10. 2025 16.40
-1
saj tudi vaš spomin peša 100 na uro lol
ODGOVORI
0 1
rdeča petokraka
28. 10. 2025 16.07
+2
Rusi o mirovnih pogovorih, Evropa o vojni. Kam nas pelje Evropa?
ODGOVORI
9 7
Zmaga Ukrajini
28. 10. 2025 16.11
-2
Saj se spomniš, da so PRVI VOJAŠKO NAPADLI sosedo in bili torej PRVI (IN EDINI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), ki so skalili mir v Evropi, ali pač ne? Demenco je mogoče preprečiti z zdravo hrano (keto dieta), gibanjem in kakovostnim (ter zadostnim) spancem. Samo povem... Paktiranje s fašistom in okupatorjem ni lepa čednost. Tudi to ... samo povem.
ODGOVORI
7 9
rdeča petokraka
28. 10. 2025 16.16
-1
Kot je vsem znano so Ukrajinci pobijali ljudi pred rusko operacijo v Donbasu in tudi napade ojačali. Mrtvih okoli 15000.
ODGOVORI
6 7
Zmaga Ukrajini
28. 10. 2025 16.19
-3
To je "znano" samo tistim, ki prebirajo blic in insajder. Vsem ostalim je danes normalno znano, da je šlo za mosskovitsko propagando, na kateri normalni nismo padli. Dobro vas pere putler...
ODGOVORI
6 9
lodz68
28. 10. 2025 16.26
+2
aha,in nekdo z takim nickom naj bi bil kredibilen vir....ne vem kaj čakaš pa pišeš tu gor.na fronto pojdi svojim pomagat
ODGOVORI
6 4
lodz68
28. 10. 2025 16.28
+0
mimogrede.če ti še nihče ni povedal,ukrajina kot država ne obstaja,pa ne ukrajinci kot narod.To so za mene rusi pa napol rusi...
ODGOVORI
5 5
MESE?AR
28. 10. 2025 16.30
-1
Ni jih bilo 15.000 ! Pa Rusi so ves čas tam mešali štrene in se vpletali ter podpirali upor in se naj ne delajo take nedolžneže.
ODGOVORI
2 3
rdeča petokraka
28. 10. 2025 16.05
+1
Najboljši diplomat je spoštovani Sergej Lavrov, ni mu para.
ODGOVORI
8 7
Sandx
28. 10. 2025 16.33
+1
Lavrov diplomat?! Ha ha ha ha ha ha
ODGOVORI
3 2
sannja5
28. 10. 2025 16.03
-2
ne bodo napadli, ker nimajo dovolj kapacitet. Razen če jih bodo izzvali.
ODGOVORI
3 5
Zmaga Ukrajini
28. 10. 2025 15.54
-6
Besede mosskvićev so vredne toliko kot pasji kakec - celo tudi tik pred napadom na Ukrajino so krulili, kako jih ne bodo nikoli napadli, saj so vendar bratje.
ODGOVORI
5 11
Zmaga Ukrajini
28. 10. 2025 15.56
-5
Mimogrede, lepo je vedeti, da Ukrajinci pošteno obračunavajo z vojnimi zločinci.
ODGOVORI
4 9
MESE?AR
28. 10. 2025 16.32
-2
Le zakaj ti dajejo minuse, če pa je to sveta resnica ??? Ni čudno da se najdejo danes tudi Slovenci, ki še vedno podpirajo Goloba in njegove oprode.
ODGOVORI
2 4
Roko66
28. 10. 2025 16.42
Res je čudno,da se najdejo slovenci,ki podpirajo punklna in njegovi oprode!
ODGOVORI
0 0
