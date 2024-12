Moskva glede trditev o vzroku za strmoglavljenje letala 'nima nič za dodati'

Azerbajdžanski letalski prevoznik je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočil, da upošteva prve rezultate preiskave nesreče in tveganja za varnost letov, potem ko so preiskovalci sporočili, da bi lahko letalo sestrelila ruska raketa zračne obrambe.

Azerbajdžanska letalska družba Azerbaijan Airlines je danes sporočila, da do nadaljnjega odpoveduje lete v sedem ruskih mest, potem ko je njeno letalo na poti v Rusijo v sredo strmoglavilo na zahodu Kazahstana. Po ugibanjih, da bi ga lahko sestrelila ruska raketa, je Kremelj danes poudaril, da pred koncem preiskave zadeve ne bo komentiral.

Na vprašanja o tem so se v Moskvi previdno odzvali, iz Kremlja so sporočili, da na te trditve "nimajo česa za dodati". "Preiskava je v teku. Menimo, da nimamo pravice komentirati pred zaključki preiskave," je novinarjem danes povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov . Poudaril je, da je treba počakati na rezultate preiskave, ter posvaril pred prehitrimi zaključki in teorijami.

Po informacijah teh virov je bila raketa izstreljena med aktivnostjo drona nad čečensko prestolnico Grozni, eksplodirala naj bi poleg letala, šrapneli pa so zadeli potnike in posadko.

Po mnenju nekaterih letalskih in vojaških strokovnjakov obstaja velika verjetnost, da je azerbajdžansko letalo, ki je v sredo strmoglavilo v Kazahstanu, sestrelil ruski sistem zračne obrambe. Več virov je včeraj za Reuters in Euronews potrdilo, da je po prvih izsledkih preiskave nesrečo azerbajdžanskega letala povzročila ruska raketa.

Ta družba od sobote tako ne bo več letela v Soči, Volgograd, Ufo, Samaro, mesto Mineralnije Vodi, Grozni in Mahačkalo, so pojasnili. Še naprej pa bo Azerbaijan Airlines opravljal lete v Moskvo, Sankt Peterburg, Kazan, Astrahan, Jekaterinburg in Novosibirsk.

V Kazahstanu je letalska družba Qazaq Air iz varnostnih razlogov za mesec dni prekinila lete iz Astane v ruski Jekaterinburg na Uralu. Lete v Omsk in Novosibirsk v Sibiriji pa bodo nadaljevali.

Pred tem je ruska letalska uprava iz varnostnih razlogov ponovno začasno prepovedala vzlete in pristanke na nekaterih letališčih v državi. Podrobnosti ni navedla.

Strmoglavljeno letalo Embraer 190 je v sredo vzletelo iz Bakuja in poletelo proti čečenskemu mestu Grozni. Zaradi slabih vremenskih razmer ni moglo pristati v Groznem, zato so ga preusmerili na drugo letališče. Letalo je prečkalo Kaspijsko morje in nato krožilo nad območjem na zahodu Kazahstana, kjer je na koncu strmoglavilo le nekaj kilometrov od pristajalne steze letališča blizu mesta Aktau. Umrlo je 38 od skupno 67 ljudi na krovu letala.