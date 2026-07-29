Moskva obtožuje direktorja Telegrama sodelovanja pri terorizmu

Moskva obtožbe v zvezi s terorizmom in ekstremizmom pogosto uporablja za obračunavanje z nasprotniki. Po njenih navedbah so ukrajinske varnostne službe Telegram uporabile za rekrutiranje in siljenje Rusov v izvajanje sabotažnih dejanj, Durov pa ni poskrbel za to, da bi "nedovoljene informacije" s platforme odstranili.

"Izdan je bil mednarodni nalog za prijetje (...) za vodjo uprave Telegrama, P. Durova," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila FSB.

Telegram je sicer že dlje časa pod drobnogledom ruskih oblasti. 41-letni Durov, ki je rodno Rusijo zapustil že pred več kot desetimi leti in trenutno živi v Franciji, se je v preteklosti z njimi zapletel v več sporov, med drugim zaradi domnevnega širjenja nezakonitih vsebin.

Pod pritiskom je bil prisiljen zapustiti svoje družbeno omrežje VK, rusko različico Facebooka. Izkupiček od prodaje je uporabil za zagon Telegrama, ki ga je ustanovil v izgnanstvu v Združenih arabskih emiratih.

Leta 2024 so ga v Parizu pridržali v okviru preiskave domnevne vpletenosti platforme v kriminalne dejavnosti. Preiskava še poteka.

Telegram sicer velja za eno glavnih komunikacijskih omrežij v Rusiji, medtem ko oblasti že dlje časa poskušajo uporabnike preusmeriti k uporabi državno podprte alternative Max.