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Moskva obtožuje direktorja Telegrama sodelovanja pri terorizmu

Moskva, 29. 07. 2026 10.13 pred 12 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
STA
Pavel Durov

Rusija je zaradi "sodelovanja pri terorizmu" izdala mednarodni nalog za prijetje soustanovitelja in izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, je sporočila obveščevalna služba FSB. Moskva med drugim trdi, da so ukrajinske varnostne službe platformo uporabile za rekrutiranje in da Durov ni poskrbel za izbris "nedovoljenih informacij".

"Izdan je bil mednarodni nalog za prijetje (...) za vodjo uprave Telegrama, P. Durova," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila FSB.

Moskva obtožbe v zvezi s terorizmom in ekstremizmom pogosto uporablja za obračunavanje z nasprotniki. Po njenih navedbah so ukrajinske varnostne službe Telegram uporabile za rekrutiranje in siljenje Rusov v izvajanje sabotažnih dejanj, Durov pa ni poskrbel za to, da bi "nedovoljene informacije" s platforme odstranili.

Pavel Durov
Pavel Durov
FOTO: AP

Telegram je sicer že dlje časa pod drobnogledom ruskih oblasti. 41-letni Durov, ki je rodno Rusijo zapustil že pred več kot desetimi leti in trenutno živi v Franciji, se je v preteklosti z njimi zapletel v več sporov, med drugim zaradi domnevnega širjenja nezakonitih vsebin.

Pod pritiskom je bil prisiljen zapustiti svoje družbeno omrežje VK, rusko različico Facebooka. Izkupiček od prodaje je uporabil za zagon Telegrama, ki ga je ustanovil v izgnanstvu v Združenih arabskih emiratih.

Leta 2024 so ga v Parizu pridržali v okviru preiskave domnevne vpletenosti platforme v kriminalne dejavnosti. Preiskava še poteka.

Telegram sicer velja za eno glavnih komunikacijskih omrežij v Rusiji, medtem ko oblasti že dlje časa poskušajo uporabnike preusmeriti k uporabi državno podprte alternative Max.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anatomija
29. 07. 2026 19.17
Tako bi lahko naredili tudi z našimi Rusofili ker tako ljubijo in podpirajo Ruski način "demokracije ". In končni bi se znebili Ruske propagande pri nas
Odgovori
+0
2 2
Nace Štremljasti
29. 07. 2026 14.07
bo padel po štengah
Odgovori
+1
3 2
tornadotex
29. 07. 2026 11.43
Sedaj je pa kar sovražnik Rusije...še včeraj mu je Putin lizal tazadnjo... Zakaj skačejo skozi okno...zaradi Norega Konja v Kremlju !! Šušlja se, da mu bijejo zadnji meseci.Oligarhi že pripravljajo novo vlado,ker takole ne gre več.
Odgovori
+6
7 1
Wolfman
29. 07. 2026 10.47
Pavle Pavle, bolje zate, da si že na odpravi na Mars!
Odgovori
+0
2 2
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