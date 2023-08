Moskva po izgonu diplomatov v aktivacijo 'spečih' celic in 'ilegalcev'

Moskva se je, potem ko so bili številni ruski diplomati z začetkom vojne v Ukrajini izgnani v domovino, zatekla k bolj tveganim metodam vohunjenja. V Ljubljani živeči argentinski par, mehiško-grški fotograf iz Aten, pa tudi trije Bolgari, ki so jih aretirali v Veliki Britaniji – vsi naj bi bili prikriti ruski vohuni, ki so delovali v skrajno tajnem programu tako imenovanih "ilegalcev".

Ko je ruski predsednik Vladimir Putin februarja lani začel svojo obsežno invazijo na Ukrajino, se je morala Moskva zateči k bolj tveganim in manj običajnim metodam vohunjenja, poroča Guardian. Tradicionalno so vse tri ruske varnostne službe – domača FSB, zunanja obveščevalna služba SVR in vojaška obveščevalna služba GRU – napotile svoje operativce v tujino v funkciji diplomatov. Nekateri so se predstavljali tudi kot ruski poslovneži, turisti ali novinarji. A vojna je to otežila. Ameriški center za strateške in mednarodne študije je po navedbah Guardiana ocenil, da je bilo v prvih treh mesecih vojne z ruskih veleposlaništev izgnanih več kot 450 diplomatov, večinoma iz Evrope. Številne poti, ki jih je Rusija v preteklosti uporabljala za svoje vohunske operacije, so se z vojno zaprle. Sergeja Skripala naj bi leta 2018 z novičokom zastrupili ruski agenti GRU, ki so britanske vizume pridobili z ruskimi potnimi listi, izdanimi pod lažno identiteto.

Nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala so zastrupili leta 2018. FOTO: AP

Preiskovalna enota Bellingcat je izsledila številke potnih listov in jih povezala z uradom v Rusiji, kar je omogočilo identifikacijo številnih drugih operativcev GRU. A od začetka vojne ruski državljani veliko težje dostopajo do britanskih vizumov. Moskva se je posledično, kot navaja Guardian, odločila za aktiviranje t. i. spečih agentov oz. "ilegalcev". Običajno gre za državljane tretjih držav ali pa ruske agente, ki se v tujini predstavljajo kot državljani tujih držav in več let skrbno gradijo svojo krinko.

V zadnjem letu so v nekaterih državah, med drugim na Norveškem, Nizozemskem, v Braziliji, Grčiji in tudi v Sloveniji razkrinkali vsaj sedem domnevnih "ilegalcev". Nekaterim je uspelo pobegniti in domneva se, da so se vrnili v Rusijo. Kot smo poročali včeraj, so v začetku leta v Veliki Britaniji aretirali tri bolgarske državljane, domnevne ruske vohune. Med drugim so jim zasegli več ponarejenih potnih listov in osebnih dokumentov, tudi slovenskih. Pred tem je slovenska obveščevalna služba v Ljubljani odkrila dva ruska vohuna, ki sta se predstavljala kot argentinska državljana.

Kot je znano, naj bi bila Maria in Ludwig, ki sta se leta 2017 z dvema majhnima otrokoma preselila v Ljubljano, v resnici elitna ruska vohuna, ki delujeta v speči celici v v skrajno tajnem programu tako imenovanih "ilegalcev". Aretirali so ju 5. decembra lani, potem ko je Slovenija prejela informacijo tuje obveščevalne službe. Kot so takrat povedali njuni sosedje, so zamaskirani pripadniki Specialne enote Policije preskočili ograjo in nato kriče razbili okno. Isti dan so obema osumljenima odvzeli prostost, sodišče pa je zanju odredilo pripor.