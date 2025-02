Moskva potrdila dogovor s Kijevim o evakuaciji prebivalcev iz Kurska

Po besedah ruske komisarke za človekove pravice Tatjane Moskalkove so se nekateri prebivalci Kurska že umaknili v sosednjo ukrajinsko regijo Sumi, kjer sedaj čakajo na evakuacijo v Belorusijo, od koder jih bodo v skladu z dogovorom s Kijevim in Rdečim križem prepeljali v Rusijo. Ni pa povedala, koliko prebivalcev bodo evakuirali v skladu z dogovorom.

S praga Kijeva do koktajla za Putina in stoičnosti pri žvižgih granat

Tiskovna predstavnica Mednarodnega odbora Rdečega križa v Ukrajini Pat Griffiths medtem za AFP dogovora ni potrdila, dejala pa je, da že nudijo pomoč ruskim civilistom, ki so v Sumiju. Dodala je, da organizacija vsekakor podpira evakuacijo civilistov, da pa se morata o podrobnostih dogovoriti strani sami. Rdeči križ je v primeru dogovora pripravljen ruskim civilistom, ki to želijo, omogočiti varno in dostojno vrnitev v Rusijo, je dejala.