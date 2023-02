Moskva pozvala k preiskavi vpletenosti ZDA v sabotažo Severnega toka

Zahodne države so za septembrske eksplozije na plinovodih Severni tok 1 in 2, ki Rusijo pod Baltskim morjem povezujeta z Nemčijo, obtožile Moskvo. Ta je nasprotno za sabotažo obtožila Zahod, na čelu z ZDA.

85-letni raziskovalni novinar Hersh je zaslovel pred več kot 50 leti, ko je razkril pokol My Lai, ki so ga v Vietnamu leta 1968 nad civilisti izvedli ameriški vojaki. V zadnjih letih pa je večkrat pritegnil pozornost s spornimi raziskavami, zaradi katerih so ga nekajkrat obtožili širjenja teorij zarote.

Njegovi viri o sabotaži Severnega toka so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa nepreverjeni, medtem ko so ZDA in Norveška trditve iz prispevka ostro zanikale. "So popolnoma napačne in popolnoma izmišljene," je povedala tiskovna predstavnica ameriškega sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson.