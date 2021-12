Moskva sankcije EU proti skupini Wagner označila za histerijo

"Histerija Zahoda glede te teme kaže predvsem na zavist nekaterih evropskih mest in držav do Afrike in Bližnjega vzhoda, čigar suverenost in neodvisnost so bili v preteklosti prisiljeni priznati," so zapisali na ruskem zunanjem ministrstvu. Kot so dejali, je Evropska unija s tem pod vprašaj postavila suvereno pravico teh članic Združenih narodov do neodvisne notranje in zunanje politike. "Rusija si pridržuje pravico do odziva na ta neprijateljska dejanja EU," so dodali.

Zunanji ministri EU so namreč v ponedeljek potrdili sankcije proti skupini ruskih plačancev Wagner zaradi hudih zlorab človekovih pravic v Ukrajini, Siriji, Libiji, Centralnoafriški republiki, Sudanu in Mozambiku. Sveženj sankcij se nanaša na še tri pravne osebe in osem posameznikov, tudi domnevnega poveljnika, nekdanjega častnika ruske vojaške obveščevalne družbe Gru Dimitrija Utkina.