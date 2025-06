Moskva še nasprotuje srečanju Putina, Zelenskega in Trumpa

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je na današnji redni novinarski konferenci še dejal, da v pogovorih o Ukrajini ni pričakovati hitrega preboja. "Doseči dogovor je izredno zapleteno in vključuje številne nianse," je še dejal novinarjem dan po drugem krogu neposrednih rusko-ukrajinskih pogovorov v Istanbulu. Dodal je, da je napačno pričakovati hitre rešitve in preboj.

Ukrajina in Rusija sta se na pogajanjih dogovorili o novi obsežni izmenjavi vojnih ujetnikov. Ruska stran naj bi ob tem zavrnila predlog za brezpogojno prekinitev ognja in predlagala delno, dva do tri dni trajajoče premirje.

Rusija je Ukrajini na srečanju tudi predala memorandum s pogoji za mir, ki pa ga mora Kijev še preučiti. Rusija v memorandumu zahteva mednarodno pravno priznanje Krima in štirih delno zasedenih regij na vzhodu in jugu Ukrajine kot del ozemlja Rusije, ter popoln umik ukrajinskih sil s teh ozemelj.