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Moskva srdito nad Kijev: napadi postajajo skoraj vsakodnevni

Kijev, 01. 09. 2026 07.03 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
N.Š.
Obsežni ruski napad na Kijev

Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in brezpilotnimi letalniki na Kijev in okolico. Po navedbah ukrajinskih oblasti so umrli najmanj štirje ljudje, več kot deset je ranjenih. Napad se je zgodil prav na dan, ko se ukrajinski otroci po poletnih počitnicah vračajo v šole. Obenem iz Moskve prihaja napoved novega obsežnega obstreljevanja ukrajinske energetske infrastrukture – pred novo zimo, v kateri bi lahko elektrarne in omrežje znova postali ena glavnih tarč ruske vojske.

Prebivalce ukrajinske prestolnice so v noči na torek prebudile eksplozije. Ruske sile so Kijev in širšo okolico napadle z raketami in udarnimi brezpilotnimi letalniki, ukrajinske oblasti pa so napad označile za "množičen".

Prebivalci so od poznega ponedeljkovega večera do zgodnjih torkovih ur poročali o več kot desetih močnih eksplozijah in bliskih na nebu. Ukrajinske letalske sile so pred tem opozorile na prihod balističnih raket.

Po doslej znanih podatkih so v napadu umrli najmanj štirje ljudje. Mestna vojaška uprava je sporočila, da so v prestolnici umrli trije ljudje, več kot pet pa je bilo ranjenih.

V Borispilu vzhodno od Kijeva je bil zadet poslovni objekt. Umrl je en človek, še eden je bil ranjen. 

Napad ob začetku šolskega leta

Rusija se je sicer za nove silovite napade odločila v noči na dan, ko se ukrajinski otroci vračajo v šole po poletnih počitnicah.

Zaradi nevarnosti novih ruskih napadov so oblasti poostrile varnostne ukrepe. Kijevska regionalna vojaška uprava je opozorila, da na območjih z visoko stopnjo nevarnosti ne sme biti večjih dogodkov.

Kijev in njegova okolica sta v zadnjih tednih pod vse močnejšim pritiskom ruskih napadov iz zraka. Dodatno težavo predstavljajo novejši brezpilotni letalniki, zaradi katerih se lahko alarmi za nevarnost zračnih napadov sprožijo tudi več kot desetkrat na dan.

Napadi na ukrajinsko prestolnico in okolico so tako postali skoraj vsakodnevni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je Rusija v samo štirih dneh proti Ukrajini izstrelila približno 1500 dronov, več kot polovico naj bi predstavljali novejši, hitrejši brezpilotni letalniki.

Ukrajina ob tem opozarja na kritično pomanjkanje prestreznih raket, predvsem za sisteme Patriot, ki so ključni pri obrambi pred balističnimi raketami. Kijev zato zaveznike znova poziva k dodatni dobavi sredstev zračne obrambe.

Moskva napoveduje tudi obsežne napade na energetsko infrastrukturo.
Moskva napoveduje tudi obsežne napade na energetsko infrastrukturo.
FOTO: Profimedia

Rusija napoveduje "množične" napade na ukrajinsko energetiko

Še več skrbi pred prihajajočo zimo pa povzroča napoved Moskve, da namerava znova okrepiti napade na ukrajinski energetski sistem.

Rusko obrambno ministrstvo je konec tedna sporočilo, da so ruske oborožene sile začele priprave na "množične napade" na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Moskva jih predstavlja kot povračilni ukrep za ukrajinske napade na rusko ozemlje, a večina meni, da gre le za taktiko, kako čim bolj pritisniti na Ukrajino. 

Rusija ukrajinsko energetiko sistematično napada že od prve zime po začetku obsežne invazije leta 2022. Cilji so elektrarne, transformatorske postaje, omrežje ter plinska in druga infrastruktura, od katere je odvisna oskrba prebivalstva z elektriko in ogrevanjem.

Ukrajina se medtem trufdi popraviti in dodatno zavarovati poškodovano energetsko infrastrukturo, Rusija pa želi z zgodnejšimi napadi ta dela prekiniti, še preden bo država pripravljena na zimo. Pri tem bi Moskva lahko izkoristila eno največjih trenutnih slabosti ukrajinske zračne obrambe, torej pomanjkanje raket, ki lahko prestrežejo ruske balistične rakete.

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KOMENTARJI7

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Mens sana
01. 09. 2026 08.37
...........sfižek imenovan predsednik Ukrajine, marioneta v rokah Britancev in Američanov bije svojo zadnjo bitko proti svojemu narodu, njegov pohlep je uničil državo in zdesetkal prebivalstvo.............
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0 0
Zivo
01. 09. 2026 08.29
Kdaj bodo predvsem EU politiki doumeli, da za končanje vojne je potrebna diplomacija. Ukrajince lahko reši le diplomacija. Takoj po začetku, so bili po diplomatski poti na tem, da se cvojna konča. To so povedali Ukrajinci sami (Arestovič) in nekdanji izraelski premier Benin. A se je EU in NATO odločila nadaljevati vojno, s prepričanjem, da bo RF kolapsirala v roku 1 meseca.
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+2
2 0
seter73
01. 09. 2026 08.25
pa naj ze odpikajo tega Zelenskega ki lovi fante za na fronto kot na safariju ob enem pa ob hujskanju buezrantov iz EU noce niti slisati za pogajanja. To se resilo z napadi ne bo ampak zgolj za mizo in rusi imajo 10x vec kadra in kapacitet kot ua in eu skupaj
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+1
2 1
patriot11
01. 09. 2026 08.25
Pa da vidimo, kdo bo koga izčrpal. Uboga Evropa, kaj vse te še čaka.
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+0
1 1
JAZsemTI
01. 09. 2026 08.20
Mislim, da je Putinu dovolj zezanja… Zdaj ko so Ukrajinci postali predrzni in nevarni za rusko prebivalstvo. Če razmontira Kijev to pomeni dokončen propad ukrajinske ekonomije, ki je že leta na infuziji.
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+2
3 1
optimist11
01. 09. 2026 08.13
Tu se vidi nizkotnost EU voditeljev , vključno z našim PM in predsednico. Zagovarjat je potrebno MIR,MIR in zopet MIR. Uničujete celotno EU in njene prebivalce. Še malo pa bomo mi na ladjah iskali varna zatočišča.
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+2
3 1
bronco60
01. 09. 2026 08.02
Vojna , ki bo trajala in nikoli dokončana.
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+2
3 1
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