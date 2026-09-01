Moskva srdito nad Kijev: napadi postajajo skoraj vsakodnevni

Prebivalce ukrajinske prestolnice so v noči na torek prebudile eksplozije. Ruske sile so Kijev in širšo okolico napadle z raketami in udarnimi brezpilotnimi letalniki, ukrajinske oblasti pa so napad označile za "množičen". Prebivalci so od poznega ponedeljkovega večera do zgodnjih torkovih ur poročali o več kot desetih močnih eksplozijah in bliskih na nebu. Ukrajinske letalske sile so pred tem opozorile na prihod balističnih raket. Po doslej znanih podatkih so v napadu umrli najmanj štirje ljudje. Mestna vojaška uprava je sporočila, da so v prestolnici umrli trije ljudje, več kot pet pa je bilo ranjenih. V Borispilu vzhodno od Kijeva je bil zadet poslovni objekt. Umrl je en človek, še eden je bil ranjen.

Napad ob začetku šolskega leta

Rusija se je sicer za nove silovite napade odločila v noči na dan, ko se ukrajinski otroci vračajo v šole po poletnih počitnicah. Zaradi nevarnosti novih ruskih napadov so oblasti poostrile varnostne ukrepe. Kijevska regionalna vojaška uprava je opozorila, da na območjih z visoko stopnjo nevarnosti ne sme biti večjih dogodkov. Kijev in njegova okolica sta v zadnjih tednih pod vse močnejšim pritiskom ruskih napadov iz zraka. Dodatno težavo predstavljajo novejši brezpilotni letalniki, zaradi katerih se lahko alarmi za nevarnost zračnih napadov sprožijo tudi več kot desetkrat na dan. Napadi na ukrajinsko prestolnico in okolico so tako postali skoraj vsakodnevni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je Rusija v samo štirih dneh proti Ukrajini izstrelila približno 1500 dronov, več kot polovico naj bi predstavljali novejši, hitrejši brezpilotni letalniki. Ukrajina ob tem opozarja na kritično pomanjkanje prestreznih raket, predvsem za sisteme Patriot, ki so ključni pri obrambi pred balističnimi raketami. Kijev zato zaveznike znova poziva k dodatni dobavi sredstev zračne obrambe.

Moskva napoveduje tudi obsežne napade na energetsko infrastrukturo. FOTO: Profimedia

Rusija napoveduje "množične" napade na ukrajinsko energetiko