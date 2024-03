Strelski napad v Moskvi: osumljenci po mučenju sedli pred sodnika

Na sodišče v Moskvi so v strogem spremstvu policije pripeljali štiri moške, ki so po navedbah Rusije v petek izvedli teroristični napad v koncertni dvorani in ubili najmanj 137 ljudi. Vsi štirje so obtoženi terorizma in jim grozi dosmrtna zaporna kazen. Četverico so pred tem mučili, domnevno tudi z elektrošokom, saj so na sodišče prišli s številnimi ranami in oteklinami, enega od moških so pripeljali na invalidskem vozičku.

Enega od štirih moških so na sodišče pripeljali na invalidskem vozičku v tanki bolniški halji. Po poročanju medijev naj bi mu manjkalo eno oko, padel je tudi v nezavest. Vse so obtožili terorističnega dejanja. Znane so tudi njihove identitete, vsi so državljani Tadžikistana. Fotografije in videoposnetki dokazujejo, da so četverico med zaslišanjem mučili, saj so imeli na sodišču zatečene obraze z več modricam. V javnost so pricurljali tudi posnetki brutalnih zaslišanj, objavila naj bi jih ruska varnostna služba, po nekaterih navedbah naj bi pri vsaj enem od osumljencev uporabili elektrošok. Eden od moških je na sodišče prišel s povitim ušesom, menda zato, ker so mu ga med aretacijo delno odrezali, drug je imel okoli vratu zavezano raztrgano plastično vrečko. Med sojenjem so bili zaprti v stekleni kabini, ki so jo varovali zamaskirani policisti. V priporu bodo vsaj do 22. maja.

Sodišče je prek omrežja Telegram sporočilo, da sta dva obtoženca krivdo priznala. Ruska državna agencija TASS poroča, da gre za moška, ki sta identificirana kot državljana Tadžikistana. Kdo so osumljenci? 32-letni Dalerdžon Mirzojev je prvi od obtožencev, ki so ga pripeljali na sodišče. Je državljan Tadžikistana, v ruskem mestu Novosibirsk v Sibiriji je imel odobreno začasno trimesečno registracijo, ki pa je po poročanju ruskih medijev že potekla. Kot drugi je pred sodnika stopil Saidakrami Račabalizoda, rojen leta 1994. Sodnikom je dejal, da ima ruske dokumente, vendar se ne spomni, kje so. Na sodišču je komuniciral prek tolmača. Šamsidin Fariduni je bil leta 1998 rojen v Tadžikistanu in ima državljanstvo te države. Uradno je bil zaposlen v eni od ruskih tovarn, registracijo pa je opravil v kraju Krasnogorsk. Četrti od obtožencev Muhammadsober Faizov je na sodišče prišel na invalidskem vozičku ob spremstvu zdravnika. Je začasno brezposeln, pred tem je delal v frizerskem salonu severovzhodno od Moskve, kjer je bil tudi registriran. Rojen naj bi bil leta 2004, poroča CNN. Odgovornost za napad je že prevzela Islamska država (IS), izvedla pa ga je ena od njenih podružnic, medtem ko Rusija brez dokazov trdi, da je bila v napad vpletena tudi Ukrajina. Ta je trditve označila za "absurdne", poroča BBC. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je očitno, da hoče ruski predsednik Vladimir Putin krivdo naprtiti Ukrajini. "Ta ničvredni Putin. Namesto, da bi se ukvarjal s svojimi državljani in jih nagovoril, je en dan molčal in razmišljal, kako v vse to vplesti Ukrajino," je dejal v svojem nočnem nagovoru. To je bilo po njegovih besedah predvidljivo: "Putin in ostali izmečki poskušajo krivdo zvaliti na nekoga drugega. Vedno imajo iste metode." Vsaj 137 mrtvih in 180 poškodovanih Napadalci so v petek zvečer vdrli v koncertno dvorano v severnem predmestju Moskve, in začeli streljati na približno 6000 ljudi, ki so se udeležili rock koncerta. Napadalci so zanetili tudi požar, ki je zajel dvorano in povzročil porušitev strehe.

