Moskva: Trump se odmika od dogovorov na Aljaski

Trumpova nova osredotočenost na hitro premirje v rusko-ukrajinskem konfliktu pomeni "radikalno spremembo" v primerjavi s stališčem na Aljaski, je Lavrov dejal v intervjuju za madžarski YouTube kanal Ultrahang, ki ga je v nedeljo zvečer objavilo rusko zunanje ministrstvo.

Zatrdil je, da je Donald Trump na vrhu na Aljaski avgusta dejal, da je cilj celovit mirovni sporazum, ne pa takojšnja ustavitev spopadov. Za spremembo mnenja ameriškega predsednika je Lavrov okrivil evropske države in Ukrajino.