Tujina

Moskva: Trump se odmika od dogovorov na Aljaski

Moskva, 27. 10. 2025 15.28 | Posodobljeno pred 26 minutami

STA , D. S.
12

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je obtožil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je opustil načela, dogovorjena na pogovorih na Aljaski, potem ko je Trump v zadnjih dneh pozval k hitremu koncu spopadov v Ukrajini. Za spremembo Trumpovega stališča je Lavrov okrivil Ukrajino in evropske države.

Trumpova nova osredotočenost na hitro premirje v rusko-ukrajinskem konfliktu pomeni "radikalno spremembo" v primerjavi s stališčem na Aljaski, je Lavrov dejal v intervjuju za madžarski YouTube kanal Ultrahang, ki ga je v nedeljo zvečer objavilo rusko zunanje ministrstvo.

Zatrdil je, da je Donald Trump na vrhu na Aljaski avgusta dejal, da je cilj celovit mirovni sporazum, ne pa takojšnja ustavitev spopadov. Za spremembo mnenja ameriškega predsednika je Lavrov okrivil evropske države in Ukrajino.

Putin in Trump na skupni novinarski konferenci na Aljaski
Putin in Trump na skupni novinarski konferenci na Aljaski FOTO: AP

Ob tem je Lavrov še dodal, da je ruski predsednik Vladimir Putin kot osnovo za nadaljnja pogajanja sprejel izhodišča ZDA, ki so opisovala trajni mir in ne začasno premirje, še navaja dpa.

Moskva je sicer doslej dosledno zahtevala, da se premirje sklene šele po doseženem celovitem mirovnem sporazumu.

Trump je v zadnjem času izrazil vse večje nezadovoljstvo zaradi nenehnega bombardiranja Rusije na ukrajinska mesta in se zavzel za čimprejšnje končanje konflikta, prejšnji teden pa je naznanil tudi nove sankcije proti Rusiji.

putin trump
