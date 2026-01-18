Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Moskva za prekinitev dobave elektrike na zasedenem jugu Ukrajine krivi Kijev

Moskva/Kijev, 18. 01. 2026 13.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Poškodovana ruska vojaška vozila v Kijevu

Po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo je na območjih pod rusko zasedbo v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine brez elektrike ostalo več kot 200.000 gospodinjstev, je sporočil tamkajšnji predstavnik Moskve. Drugod v Ukrajini si medtem prizadevajo znova vzpostaviti dobavo elektrike po obsežnih prekinitvah zaradi ruskih napadov.

Predstavnik Moskve na zasedenih območjih v Zaporožju Jevgenij Balicki je na družbenem omrežju Telegram danes sporočil, da je po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo brez elektrike ostalo 213.000 gospodinjstev in 386 krajev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem po večmesečnem stopnjevanju ruskih napadov na energetsko infrastrukturo, ki so v času nizkih zimskih temperatur povzročili obsežne izpade električne energije in ogrevanja, ta teden razglasil izredne razmere v energetskem sektorju.

Na omrežju X je danes sporočil, da razmere ostajajo težke, da pa si po najboljših močeh prizadevajo za ponovno čimprejšnjo vzpostavitev elektrike, gretja in dobave vode v zahtevnih pogojih.

Preberi še Okna obdajajo s plišastimi igračami, da bi kljubovali mrazu

Sporočil je tudi, da so ruske sile ponoči v več ukrajinskih regijah, tudi v Zaporožju, izvedle več kot 200 napadov z droni, v katerih sta bila ubita najmanj dva človeka, več deset ljudi je bilo ranjenih. Po podatkih Kijeva so 167 dronov sestrelili.

Lokalne oblasti na severovzhodu države so sporočile, da je bila v napadu ruskega drona na zasebno hišo v Harkovu ponoči ubita 20-letnica, v zračnem napadu na stanovanjsko naselje v Sumiju pa štirje ranjeni in poškodovanih 15 poslopij.

Poškodovana ruska vojaška vozila v Kijevu
Poškodovana ruska vojaška vozila v Kijevu
FOTO: AP

Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so ponoči sestrelili 63 ukrajinskih dronov.

Državi nadaljujta medsebojne napade, medtem ko so ukrajinski pogajalci v soboto prispeli v ZDA na pogovore z administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa o končanju skoraj štiriletne vojne. V središču pogovorov bodo po pričakovanjih varnostna jamstva za Kijev in povojna obnova države.

rusija ukrajina elektrika

V Iranu že 5000 žrtev, oblasti obtožujejo teroriste, izgrednike in ZDA

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
bibaleze
Portal
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Znane Slovenke premagale enourni izziv
Znane Slovenke premagale enourni izziv
vizita
Portal
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
cekin
Portal
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes je le še bleda senca sebe
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
To je najbolj umazano mesto na letalu
To je najbolj umazano mesto na letalu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450