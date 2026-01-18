Moskva za prekinitev dobave elektrike na zasedenem jugu Ukrajine krivi Kijev

Predstavnik Moskve na zasedenih območjih v Zaporožju Jevgenij Balicki je na družbenem omrežju Telegram danes sporočil, da je po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo brez elektrike ostalo 213.000 gospodinjstev in 386 krajev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem po večmesečnem stopnjevanju ruskih napadov na energetsko infrastrukturo, ki so v času nizkih zimskih temperatur povzročili obsežne izpade električne energije in ogrevanja, ta teden razglasil izredne razmere v energetskem sektorju.

Na omrežju X je danes sporočil, da razmere ostajajo težke, da pa si po najboljših močeh prizadevajo za ponovno čimprejšnjo vzpostavitev elektrike, gretja in dobave vode v zahtevnih pogojih.