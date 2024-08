Moskva zagrozila z ostrim odzivom na ukrajinske napade

Kot je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je ruska vojska na več mestih zaustavila ukrajinsko napredovanje v zahodno regijo Kursk, pri čemer je prizadela enote in opremo na območjih do 30 kilometrov od rusko-ukrajinske meje.

Ruske sile so "preprečile poskuse sovražnikovih mobilnih skupin z oklepnimi vozili, da bi se prebile globoko na rusko ozemlje", vključno v bližini vasi Tolpino, Juravli in Obči Kolodez, ki se nahajajo približno 30 kilometrov zračne črte od meje z Ukrajino, je v izjavi navedlo ministrstvo.

Ruska vojska naj bi s tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP posredno priznala, da so ukrajinske enote prodrle globlje na njeno ozemlje. Ruska vojska je sporočila tudi, da je bilo napredovanje ukrajinskih enot v zadnjih 24 urah ustavljeno z letali, droni in topništvom ter napotitvijo rezervnih enot, razporejenih v ukrajinski regiji Harkov.

Ukrajina je v torek nepričakovano začela vdor na rusko ozemlje, zaradi česar je bila Moskva prisiljena poslati okrepitve in v treh obmejnih regijah Kursk, Belgorod in Brjansk uvesti protiteroristične ukrepe.

Moskva je medtem Kijevu obljubila maščevanje za ukrajinske čezmejne napade. Kot je danes dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Maria Zaharova, lahko organizatorji in storilci teh zločinov tako v Ukrajini kot v tujini pričakujejo oster odgovor ruske vojske. Zaharova je ob tem obsodila "teroristična dejanja, katerih cilj je uničenje civilne infrastrukture in ustrahovanje civilistov", poroča AFP, ki dodaja, da je imela v mislih nočne napade z droni in raketami na Kursk in druge obmejne regije.

Ruska stran je pred tem poročala, da so v regiji Kursk sestrelili 14 dronov in štiri rakete. Ostanki ene od raket so ponoči padli na stanovanjsko poslopje v mestu Kursk, pri čemer je bilo po zadnjih podatkih ranjenih 15 ljudi, poškodovanih je tudi več zgradb.