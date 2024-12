Moskva zavrača očitke: Bašar al Asad ni zaprt in se ne ločuje

Zakonca al Asad sta po tem, ko so sirski uporniki strmoglavili režim v Siriji, azil dobila v Rusiji. V Moskvi so tudi njuni trije otroci.

Pred dnevi pa so najprej turški mediji poročali, da je Asma v Moskvi že vložila vlogo za ločitev in zaprosila za posebno dovoljenje za odhod v London. Kot razlog naj bi navedla dejstvo, da bije bitko z rakom in da si želi boljšo zdravniško oskrbo. 49-letnica se je namreč rodila v Londonu in ima še vedno tudi britansko državljanstvo, a britanski zunanji minister je takoj po padcu režima jasno povedal, da se Asadova v Veliko Britanijo ne bo mogla vrniti, prav tako je pod številnimi sankcijami.

"Ne, navedbe niso resnične," se je na težave v zakonu Bašarja in Asme na novinarski konferenci odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov. Prav tako je zavrnil navedbe, da je Bašar v Moskvi zaprt in da so mu zamrznili vse njegovo premoženje.

59-letni Bašar al Asad je sicer v prvem odzivu po padcu režima dejal, da njegov odhod iz Sirije ni bil načrtovan in se tudi ni zgodil v zadnjih urah bitke. Uporniki so, tako trdi al Asad, napadli tudi rusko vojaško oporišče v sirski Latakiji, nakar je Moskva ukazala takojšnjo evakuacijo v Rusijo 8. decembra zvečer, je zapisal v izjavi.