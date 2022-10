Moskva že izpolnila kvoto za mobilizacijo, naborniški uradi so se zaprli

Naborniški uradi v Moskvi so se danes ob 14. uri po lokalnem času zaprli. Obvestila, ki so jih v procesu mobilizacije razposlali na naslove državljanov, niso več veljavna, je sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. Ni pa povedal, koliko Moskovčanov so vpoklicali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz prestolnice praviloma ne prihaja veliko vojakov, občutno manj kot iz odročnejših in revnejših ruskih regij, tokrat pa so prav tam prvi izpolnili nepriljubljeno mobilizacijo. Sobjanin je priznal, da je bil to težak preizkus za tisoče moskovskih družin, in se someščanom zahvalil za njihov "občutek dolžnosti in patriotizma".

"Upamo in molimo, da se boste vrnili živi in zdravi ter da se boste vrnili z zmago, ker boste ubranili varnost in neodvisnost naše države," je še dodal.