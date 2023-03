Most čez Cetino, ki je bil tarča posmeha, vendarle spojen

Pri Omišu so danes slovesno spojili kraka mostu čez kanjon reke Cetine. Most velja za enega največjih infrastrukturnih projektov v Dalmaciji in enega največjih gradbenih projektov na Hrvaškem v zadnjih 30 letih. Med gradnjo je sicer pozornost domačinov in tudi turistov pritegnila predvsem višinska razlika med krakoma mostu, ki je bila vidna celo s prostim očesom. Po spletu so zaokrožili posnetki nedokončanega mostu, ob njih pa različni očitki, da gre za nedopustno napako. Pa vendarle ni šlo za napako, kot se je sprva domnevalo, pač pa za posebno tehniko gradnje.