Most na polotok Pelješac z nekajmesečno zamudo

Na gradbiščih na Pelješcu je približno 600 delavcev kitajske družbe China Road and Bridge Corporation (CRBC) in še približno 200 delavcev avstrijskega Strabaga, ki gradijo 12 kilometrov vpadnic na most - vključno z dvema predoroma, dvema mostovoma in viaduktom.

Grško podjetje Avax pa še ni začelo del na 18 kilometrih obvoznice pri kraju Ston ob stičišču polotoka s celino. Plenković pričakuje, da bo tudi grška družba v mesecu dni začela graditi svoj del hrvaškega projekta cestne povezave s skrajnjim jugom države.

V javnem podjetju Hrvatske ceste so zatrdili, da so pripravljeni na vse scenarije, vključno s tistim, da bi bil most dokončan za promet precej pred posodobitvijo in izgradnjo vseh načrtovanih cest na Pelješcu. Med drugim načrtujejo ureditev lokalne ceste na polotoku, ki bo omogočala prometno povezavo med Pločami in Dubrovnikom. V tem primeru ne bo več treba uporabljati cest, ki do skrajnjega juga Hrvaške vodijo čez ozemlje Bosne in Hercegovine.