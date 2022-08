Most prostovoljcev: 'Potres je prinesel izbruh ljubezni, dobrote'

Na strani Mesto Petrinja na družbenem omrežju so opisali misli pred postavitvijo plošče z novim imenom mostu. Most prostovoljcev bo spomin na težke čase, ki so jih zaradi rušilnega potresa doživljali tamkajšnji prebivalci, a hkrati spomin na nesebičnost in solidarnost ter hkrati zahvala vsem, ki so obupanim domačinom pomagali. "Spoštovani občanke in občani mesta Petrinja in dragi prostovoljci, naše malo mesto z velikim srcem je skozi svojo zgodovino doživelo številne stiske. Zadnja, ki nas je doletela, je bil rušilni potres, ki ga je prizadel morda najhuje doslej.

Vendar nam je tisti potres prinesel tudi izbruh ljubezni, dobrote, solidarnosti in nesebične pomoči. Kot se v življenju običajno zgodi, je stiska iz ljudi izvabila najboljše, nam poslala številne prijatelje, znane in neznane, ki so nam priskočili na pomoč. V mesto, ki nenehno trepeta, so prišli številni prostovoljci, ki so pomagali.