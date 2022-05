Most v Pakistanu odnesle poplave, ki so posledica taljenja ledenikov

Most v vasici Hassanabad je bil eden od ključnih prometnih povezav na severu Pakistana v regiji Gilgit-Baltistan. A lokalni prebivalci so v soboto lahko le nemočno opazovali, kako ga je spodjedala deroča reka, da se je na koncu podrl in izginil v vodi.

Zrušenje mosta je posledica podnebnih sprememb. 220-milijonsko državo trenutno pestijo vročinski valovi, temperature pa ponekod dosegajo tudi okoli 50 stopinj Celzija. Vročinski val je povzročil hitro taljenje ledenika Šišpar, posledično pa je popustilo ledeniško jezero in povzročilo hudourniške poplave.

Pakistan je ena od držav, ki so zelo občutljive za podnebne spremembe. Uvršča se na osmo mesto na lestvici držav, ki jih ekstremne vremenske razmere najbolj prizadenejo, je pokazala študija okoljske skupine Germanwatch.

V Pakistanu je več kot 7000 ledenikov, kar je več, kot jih ima katera koli druga država, ki leži zunaj polarnega območja.

Pakistanska zvezna ministrica za podnebne spremembe Sherry Rehman ob tem opozarja, da se ledeniki na severu države, tudi v gorovju Himalaja in Hindukuš, zaradi segrevanja ozračja izjemno hitro talijo. V regiji Gilgit-Baltistan je v zadnjih letih nastalo več kot 3000 ledeniških jezer, od tega jih je 33 takšnih, ki grozijo, da bodo poplavila.

Rehmanova je dejala, da je trenutni vročinski val v Pakistanu neposredna posledica podnebnega stresa.