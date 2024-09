Zrušen most čez Labo postal atrakcija, v vodi bo počakal poplave

Na bregu reke Labe v Dresdnu se ustavljajo mimoidoči in fotografirajo zveriženo gmoto jekla in betona, potopljeno v rečnem koritu. Del mostu Carola, ki se je zrušil ta teden, bo še nekaj časa ostal v vodi, saj povišana gladina onemogoča nadaljnjo sanacijo. Pristojni pa so zadovoljni, z brežin so uspeli odstraniti vse druge ostanke nenadne zrušitve in tako prehiteli napovedane poplave, ki bi iz padlega materiala lahko naredile smrtonosne naplavine.