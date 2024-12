Mostar: ustreljena ženska policistom pred smrtjo razkrila ime morilca

V ponedeljek zvečer je policija prihitela v eno od stanovanj v Mostarju, kjer je bila ustreljena 39-letna ženska. Hudo poškodovano so nemudoma odpeljali v mostarsko bolnišnico, kjer so jo takoj operirali, a je nekaj pred deveto uro zvečer kljub naporom zdravnikov umrla.

Policisti so bili o dogajanju obveščeni, ker jih je poklicala soseda. Sosedje so zvečer slišali glasen prepir, nato pa klice na pomoč, zato so poklicali policijo. Ženska je policistom uspela povedati, da jo je ustrelil partner, on pa je zatrdil, da se je poškodovala sama.

46-letnik je bil aretiran že leta 2016, ker je streljal na svojo takratno ženo. Proti njej je izstrelil več nabojev, a jo je zgrešil. Za pištolo, ki so mu jo takrat vzeli, ni imel dovoljenja, ovadili pa so ga zaradi nasilja v družini in povzročitve splošne nevarnosti.