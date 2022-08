Po zgražanju nad skokom 13-letnice v Neretvo: 'Skače že od četrtega leta'

Po družbenih omrežjih se je razširil posnetek pogumne deklice, ki je skočila z znamenitega Starega mostu v Mostarju. Mediji iz regije so sprva poročali, da je šlo za 13-letno Norvežanko, posnetek pa je hitro razdelil javnost. Nekateri so ploskali njeni spretnosti, drugi pa so se zgražali nad njenimi starši, ki so dovolili tako nevaren podvig. Nazadnje se je oglasil njen oče, ki je potrdil, da gre za mlado Beograjčanko, ki pa ima s skakanjem že dolgoletne izkušnje.

Posnetek, ki je bil objavljen na Facebooku, prikazuje gnečo na mostu in malo postavo, ki se požene v Neretvo. Skok na noge je pospremil glasen aplavz, nato pa je dekle odplavalo proti obali. Ob objavi posnetka je bilo sprva rečeno, da gre za 13-letnico, ki prihaja z Norveške. Posnetku so številni komentatorji zaploskali in občudovali pogum mlade skakalke, nekateri pa so se zgražali nad njenimi starši, ker so tako krhki deklici dovolili skakanje s tako visokega mostu, na katerem so se poškodovali že mnogi odrasli moški.

Njen oče je se nato oglasil tudi sam: "Jaz sem oče deklice. Ime ji je Tara in prihaja iz Srbije. Stara je 13 let, in že odkar je dopolnila štiri leta, se ukvarja s skoki v vodo. Nič ni po naključju in nič ni 'brezveze'. Enim hvala za podporo, tistim, ki obsojajo, pa bomo nekaj prihranili za naslednjič," je uredništvu Dnevnega Avaza napisal Vladan Vesić.

