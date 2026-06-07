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'Motite se': podpredsednik britanske vlade se je po telefonu sporekel z Vanceom

London, 07. 06. 2026 13.55 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA L.M.
Britanski zunanji minister David Lammy

Podpredsednik britanske vlade David Lammy je za BBC dejal, da je v soboto poklical podpredsednika ZDA JD Vancea in mu povedal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanskega študenta Henryja Nowaka. Sogovorniku na ameriški strani naj bi povedal, da umor "nima nobene zveze z množičnimi migracijami".

Podpredsednik ZDA JD Vance je v petek kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belopoltega študenta Henryja Nowaka, ki ga je decembra lani ubil 23-letni sikh Vickrum Digwa. Vance je dejal, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev.

Lammy je v današnjem pogovoru za BBC povedal, da je poklical Vancea, da bi se pogovorila o tej zadevi. "Povedal sem mu, da se moti," je zatrdil.

Kot je dejal, sta imela z Vanceom "prijeten" pogovor. Lammy je še povedal, da se ni strinjal z Vanceovim dojemanjem zahodne civilizacije in njenega domnevnega propada. Vancea naj bi tudi spomnil, da je družina umrlega Nowaka "pozvala k umiritvi". "Ostajava kolega in prijatelja, tega sva sposobna, on ima trdna stališča," je še dejal podpredsednik britanske vlade.

JD Vance
JD Vance
FOTO: AP

Lammy in Vance sta skozi leta spletla nenavadno prijateljstvo in se od nastopa svojih javnih funkcij redno srečujeta, poroča BBC.

Digwa je decembra v mestu Southampton zabodel študenta Nowaka, ki ga je nato policija umirajočega vklenila v lisice. 23-letni Digwa je namreč lagal policiji, da ga je zabodeni rasistično žalil. Primer je razburil desnico in sprožil nemire v Veliki Britaniji.

Na to se je v ZDA doslej najbolj glasno odzival milijarder Elon Musk, Vance pa je doslej najvišji predstavnik vlade predsednika Donalda Trumpa s podobnim odzivom. Dan prej je State Department prav tako kritiziral domnevna dvojna merila policijskega delovanja v Veliki Britaniji.

Rože v spomin Henryju Nowaku pred policijsko postajo
Rože v spomin Henryju Nowaku pred policijsko postajo
FOTO: Profimedia

V Londonu zavračajo kritike iz ZDA, ki jih vidijo kot podpihovanje delitev v družbi. "Vidimo ljudi, ki se skušajo vpletati v našo demokracijo in podžigati razdor na naših ulicah," je v petek sporočil urad britanskega premierja Keira Starmerja.

Dodali so, da je družina Henryja Nowaka sporočila, da ne želi, da bi se njegov umor uporabil za ustvarjanje nadaljnjega razdora, sovraštva ali napetosti. Starmer je že v četrtek obtožil Muska, da poskuša podžigati razdor v Veliki Britaniji.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
07. 06. 2026 15.28
Dobr, da je venčkova ženička še živa. Če upoštevamo odkod je in kakšne venček klati naokrog, je to res kar precej impresivno dejstvo.
Odgovori
0 0
oježeš
07. 06. 2026 15.26
Drugega v ZDA ne znajo delati kot da v tujini sejejo medsebojno sovraštvo v državah, ki jim niso podrejene.
Odgovori
-1
0 1
AFŽ
07. 06. 2026 14.51
kaj da nimajo veze z migracijami. Pa še kako. Župan Londona musliman. Policija je na besedo verjela MIGRANTU in ne domačinu. Dej no dej
Odgovori
+7
7 0
vlahov
07. 06. 2026 14.27
Seveda je kriva migracija ... Posilstev, od l 2000 , do danes je 800% višja v zahodni Evropi.
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+13
13 0
NeXadileC
07. 06. 2026 14.17
Predsednik ščiti svoje, vendar zgodbe govorijo drugače.
Odgovori
+13
13 0
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