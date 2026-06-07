'Motite se': podpredsednik britanske vlade se je po telefonu sporekel z Vanceom

Podpredsednik ZDA JD Vance je v petek kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belopoltega študenta Henryja Nowaka, ki ga je decembra lani ubil 23-letni sikh Vickrum Digwa. Vance je dejal, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev.
Lammy je v današnjem pogovoru za BBC povedal, da je poklical Vancea, da bi se pogovorila o tej zadevi. "Povedal sem mu, da se moti," je zatrdil.
Kot je dejal, sta imela z Vanceom "prijeten" pogovor. Lammy je še povedal, da se ni strinjal z Vanceovim dojemanjem zahodne civilizacije in njenega domnevnega propada. Vancea naj bi tudi spomnil, da je družina umrlega Nowaka "pozvala k umiritvi". "Ostajava kolega in prijatelja, tega sva sposobna, on ima trdna stališča," je še dejal podpredsednik britanske vlade.
Lammy in Vance sta skozi leta spletla nenavadno prijateljstvo in se od nastopa svojih javnih funkcij redno srečujeta, poroča BBC.
Digwa je decembra v mestu Southampton zabodel študenta Nowaka, ki ga je nato policija umirajočega vklenila v lisice. 23-letni Digwa je namreč lagal policiji, da ga je zabodeni rasistično žalil. Primer je razburil desnico in sprožil nemire v Veliki Britaniji.
Na to se je v ZDA doslej najbolj glasno odzival milijarder Elon Musk, Vance pa je doslej najvišji predstavnik vlade predsednika Donalda Trumpa s podobnim odzivom. Dan prej je State Department prav tako kritiziral domnevna dvojna merila policijskega delovanja v Veliki Britaniji.
V Londonu zavračajo kritike iz ZDA, ki jih vidijo kot podpihovanje delitev v družbi. "Vidimo ljudi, ki se skušajo vpletati v našo demokracijo in podžigati razdor na naših ulicah," je v petek sporočil urad britanskega premierja Keira Starmerja.
Dodali so, da je družina Henryja Nowaka sporočila, da ne želi, da bi se njegov umor uporabil za ustvarjanje nadaljnjega razdora, sovraštva ali napetosti. Starmer je že v četrtek obtožil Muska, da poskuša podžigati razdor v Veliki Britaniji.
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