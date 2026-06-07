'Motite se': podpredsednik britanske vlade se je po telefonu sporekel z Vanceom

Podpredsednik ZDA JD Vance je v petek kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belopoltega študenta Henryja Nowaka, ki ga je decembra lani ubil 23-letni sikh Vickrum Digwa. Vance je dejal, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev.

Lammy je v današnjem pogovoru za BBC povedal, da je poklical Vancea, da bi se pogovorila o tej zadevi. "Povedal sem mu, da se moti," je zatrdil.

Kot je dejal, sta imela z Vanceom "prijeten" pogovor. Lammy je še povedal, da se ni strinjal z Vanceovim dojemanjem zahodne civilizacije in njenega domnevnega propada. Vancea naj bi tudi spomnil, da je družina umrlega Nowaka "pozvala k umiritvi". "Ostajava kolega in prijatelja, tega sva sposobna, on ima trdna stališča," je še dejal podpredsednik britanske vlade.