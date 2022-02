Motiv kune na evrskem kovancu: je avtor navdih iskal na spletu?

Hrvaška je v petek izbrala motive, ki bodo krasili evrske kovance. Na dvoevrskem kovancu bo zemljevid, na evrskem kuna, na kovancih za 50, 20 in deset centov Tesla, na kovancih za pet centov, dva centa in en cent pa glagolica. Na vseh apoenih bo tudi motiv šahovnice.

Hrvaški novinarji so skušali prejeti pojasnila od avtorja motiva, a se ta na vprašanja ni odzval.

Evrski kovanec bo krasila podoba kune, avtor motiva pa je Stjepan Pranjović , magister uporabnih umetnosti, ki je za dizajn prejel 70.000 kun (9298 evrov). Kmalu po objavi podobe hrvaškega evrskega kovanca pa so uporabniki družbenih omrežjih opazili, da je motiv kune zelo podoben fotografiji, ki je prosto dostopna na spletu.

Kako je potekal natečaj?

Za kovanec kune je bilo sprejetih 295 predlogov motiva, v ožji izbor so prišli trije. "Izbira motivov je zato še posebej pomembna, ker se bodo kovanci z motivi, ki simbolizirajo Hrvaško, uporabljali tudi zunaj njenih meja," je pojasnila hrvaška vlada.

Guverner Hrvaške nacionalne banke (HNB) Boris Vujčić je v petek povedal, da je proces iskanja motivov trajal leto dni, in se vsem zahvalil za delo, a dodal, da ga še ni konec. Sledi namreč kovanje kovancev. Poskusno bodo najprej skovali približno milijon primerkov vsakega od kovancev. "Letos julija bomo potekala poskusna kovanja in po sprejeti odločitvi bomo pripravljeni na množično kovanje," je dejal in poudaril, da je treba v zelo kratkem času skovati veliko število kovancev. Bankovci bodo natisnjeni v tujini, vse pa bo stalo dobrih deset milijonov kun (cca. 1,3 milijona evrov).

Vujčić je še povedal, da je bil natečaj oblikovanja anonimiziran, torej se ni vedelo, kdo stoji za katerim predlogom.