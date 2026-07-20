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Motorist po nesreči pri Umagu napadel slovenskega voznika

Umag, 20. 07. 2026 12.33 pred 35 minutami 1 min branja 12

Avtor:
STA N.L.
Hrvaška policija

V naselju Crveni Vrh pri Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta z avtomobilom izsilil prednost motoristu. Policija bo motorista kazensko ovadila, ker je s čelado poškodoval avtomobil in napadel Slovenca, zoper slovenskega voznika pa bo uvedla prekrškovni postopek.

Prometna nesreča se je zgodila v soboto okoli poldneva, ko je 27-letni slovenski državljan z avtomobilom slovenskih registrskih oznak med zavijanjem v Ulico Medigija izsilil prednost motorju s puljskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 45-letnik, je danes sporočila hrvaška policija.

Motorist in njegova 40-letna sopotnica sta po trčenju v avtomobil padla na cesto in se lažje poškodovala.

Po padcu je motorist pristopil do avtomobila, s čelado razbil steklo vozila, nato pa z isto čelado udaril 27-letnega Slovenca.

Policija bo zoper motorista vložila kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje lastnine ter obdolžilni predlog zaradi kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir. Zoper slovenskega državljana bo uvedla prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o varnosti cestnega prometa.

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KOMENTARJI12

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zmerni pesimist
20. 07. 2026 13.06
In vozil je motorist po predpisih
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-1
0 1
Hud Robin
20. 07. 2026 13.03
Pretepaškemu motoristu verjetno sledi tožba. Konkretna, upam.
Odgovori
+0
1 1
lokson
20. 07. 2026 12.57
Še premalo jih je dobil, voznik mislim. KAKŠNO vezo ima to, da je Slovenec. Kaj Slovenec lahko počne vse kar se mu zljubi, ali kako. Govora je o vozniku, ki je skoraj povzročil tragedijo, ali pa iz nekoga naredil invalida. Kaj ime veze iz kje je voznik?? Zakaj!!! je potreben tako hujskaški kontekst članka??
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+2
4 2
Brus1234
20. 07. 2026 12.57
Sem motorist in bi naredil enako, pa še zobe bi mu preštel.
Odgovori
-4
1 5
lokson
20. 07. 2026 12.59
Točno tako, jaz bi pa ti še pomagal. Prevečkrat sem z motorjem prišel v situaciji "tukaj imate dame prednost" iz katere bi lahko prišel kot pokojni.
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-2
0 2
Omsk
20. 07. 2026 13.06
joj joj bi ja.
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+1
1 0
Misika1967
20. 07. 2026 12.54
Nic bat tebi v bloku na kavcu se nebo ni zgodilo
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-1
0 1
manga
20. 07. 2026 12.48
Čedalje bolj gremo Hrvatom na živce,kot turisti smo res številni,vendar nas doživljajo kot nujno zlo ker kot potrošniki smo slabi.Dobri smo ker drugih močno primanjkuje.
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+0
3 3
Wolfman
20. 07. 2026 12.43
Slovenčki, premalo zapravljate po dopustih na Hrvaškem!
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-1
3 4
ibasumik
20. 07. 2026 12.57
Letos bomo še manj. Pivo iz konzuma za 1 euro je ravno tako dobro kot isto pivo v lokalu za 5 eurov.
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+2
2 0
Wolfman
20. 07. 2026 13.01
Ne bo hudo, namreč Slovenci že od nekdaj živimo za tuje gospodarje z batinami vred. Hlapci pa to...
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+1
1 0
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