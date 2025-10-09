Mlad motorist umrl na poti na pogreb žrtve prometne nesreče

V prometni nesreči na Krku pri deponiji Treskavac, ki se je zgodila v sredo okoli 14.20, je po trčenju z avtobusom umrl mlad motorist s Krka.
Manj kot teden dni nazaj, v petek zvečer, pa je na skoraj istem odseku prav tako po trčenju z avtobusom umrla 21-letna voznica osebnega avtomobila.
Po poročanju hrvaških medijev naj bi se motorist peljal na pogreb pokojne 21-letnice, ki je bil predviden ob 15. uri.
Policijska preiskava sredine nesreče še poteka, po dveh smrtnih žrtvah v manj kot tednu dni pa se porajajo vprašanja o prometni varnosti na krški magistralni cesti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.