Mlad motorist umrl na poti na pogreb žrtve prometne nesreče

V prometni nesreči na Krku pri deponiji Treskavac, ki se je zgodila v sredo okoli 14.20, je po trčenju z avtobusom umrl mlad motorist s Krka.

Manj kot teden dni nazaj, v petek zvečer, pa je na skoraj istem odseku prav tako po trčenju z avtobusom umrla 21-letna voznica osebnega avtomobila.

Po poročanju hrvaških medijev naj bi se motorist peljal na pogreb pokojne 21-letnice, ki je bil predviden ob 15. uri.