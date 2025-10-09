Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Mlad motorist umrl na poti na pogreb žrtve prometne nesreče

Krk, 09. 10. 2025 07.47 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
12

Na skoraj istem mestu sta se v manj kot tednu dni na Krku na Hrvaškem zgodili dve prometni nesreči, v kateri sta umrli dve mladi osebi. V petek je umrla 21-letna voznica osebnega avtomobila, v sredo pa motorist, ki naj bi se peljal na pogreb pokojne 21-letnice.

Policijska preiskava sredine nesreče še poteka.
Policijska preiskava sredine nesreče še poteka. FOTO: Shutterstock

V prometni nesreči na Krku pri deponiji Treskavac, ki se je zgodila v sredo okoli 14.20, je po trčenju z avtobusom umrl mlad motorist s Krka. 

Manj kot teden dni nazaj, v petek zvečer, pa je na skoraj istem odseku prav tako po trčenju z avtobusom umrla 21-letna voznica osebnega avtomobila.

Po poročanju hrvaških medijev naj bi se motorist peljal na pogreb pokojne 21-letnice, ki je bil predviden ob 15. uri. 

Državna cesta D102
Državna cesta D102 FOTO: Google Maps

Policijska preiskava sredine nesreče še poteka, po dveh smrtnih žrtvah v manj kot tednu dni pa se porajajo vprašanja o prometni varnosti na krški magistralni cesti.

Krk prometna nesreča motorist smrt pogreb
Naslednji članek

Odzivi na mirovni dogovor za Gazo: 'Treba je zagotoviti trajno premirje'

SORODNI ČLANKI

Huda nesreča v bližini Slavonskega Broda: ena oseba umrla, še štiri poškodovane

Maltežani, ki so zgrmeli s ceste v morje, so se najverjetneje utopili

Na Hrvaškem prijeli Slovenko, za katero je bila razpisana tiralica

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Killing of Hind Rajab
09. 10. 2025 08.33
+1
žalostno...če ne bi bil vpleten avtobus bi rekel, da je gledal fant kraj nesreče...Nekatere ceste kot da imajo neko " višjo silo " za nesreče...takšen je recimo odsek AC Kranj zahod mimo Naklega...v bistvu ravnina...smrtnih žrtev pa precej točno tam...
ODGOVORI
1 0
devlon
09. 10. 2025 08.28
zato ne hodim na pogrebe.. zihr je zihr
ODGOVORI
0 0
Uroš
09. 10. 2025 08.22
+2
kdor se je enkrat peljal čez krk ve, da je cesta katastrofa. in če se na njej zaletiš ni nesreča, ampak je sreča, če se ne. in za to ugotoviti nista rabili ugasniti dve mladi življenji.
ODGOVORI
2 0
murkecc
09. 10. 2025 08.36
Cesta je super, če ni gužve. Je pa treba ujet trajekt za Cres.
ODGOVORI
0 0
Chrome
09. 10. 2025 08.11
+3
Varnost na krški magistrali? Ko slovenska registracija prileti mimo ni varnosti. So me letos naplahtali, da je krk raj za kolesarje 🤣🤣🤣.
ODGOVORI
3 0
M E G A
09. 10. 2025 08.20
+3
kolesarjev na takih cestah ne mara 99% ljudi.... še dobro da se vas več ne zgazi
ODGOVORI
4 1
Jc029
09. 10. 2025 08.21
+3
To so te res dobro naplahtali.... 30 let hodim na Krk... Le 2 leti sem s seboj vzel cestaka, ker to je kot bi delal samomor.... Izven sezone norijo domačini, ki te niti slučajno ne pričakujejo na cesti, v sezoni pa turisti norijo, kot da je to njihov zadnji dopust.... Je pa raj za kakšno Gravel ali MTB opcijo po nešteto km raznih makadanskih poteh... dokler ne srečaš tropa divjih svinj ali medveda :)
ODGOVORI
3 0
Oliguma
09. 10. 2025 08.26
+4
Nič drugače kot po Pagu ali na kompletni magistralki..če te kdo zadane..poletiš kot ptiček..še na misel mi ne pride, da bi tam kolesaril.
ODGOVORI
4 0
kr nekdo
09. 10. 2025 08.33
Najbollj so Ludi so slovenci, ki vozijo kolesa na morje. Katera obmorska cesta pa je varna za kolesarje? Pa najbolj ranljivi so v cestnem prometu.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
09. 10. 2025 08.10
+5
Ta ograja ob cesti je kot cirkularka za motoriste z visoko hitrostjo.
ODGOVORI
5 0
nekonfliktni
09. 10. 2025 08.08
+2
kaj pišete da je motorist šel na pogreb... kot da to kaj spremeni če bi šel u kino al pa sam na vožnjo! objavite raje kaj je bil razlog nesreče. je bila spet prevelika hitrost kot v 98% vseh prometnih nesreč z motorji?
ODGOVORI
5 3
M E G A
09. 10. 2025 08.20
+1
in kaj to zdej tebe briga? krneki spet nekdo ki mu en bajker babo natehnu vrjetno hahaha
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286