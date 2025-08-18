Svetli način
Tujina

Motorist v Italiji po udaru strele med vožnjo umrl

Lecce, 18. 08. 2025 15.33 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
9

Motorista iz Rima je med vožnjo na skrajnem jugu Italije zadela strela. Udar strele je ponesrečenca po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa vrgel z motocikla, zaradi visoke električne napetosti pa je ob tem umrl.

Nesreča se je zgodila v regiji Salento, na cesti med krajema Nociglia in Surano, na skrajnem jugovzhodu Italije.

Do nesreče je prišlo med nevihto, ki je naznanila konec obdobja izredno visokih temperatur.

Ta teden za Italijo napovedujejo močnejše nevihte (fotografija je simbolična)
Ta teden za Italijo napovedujejo močnejše nevihte (fotografija je simbolična) FOTO: Luka Kotnik

Začetek tedna bo še v znamenju vročine in sonca, z nekaj vmesnimi popoldanskimi nevihtami. V sredo in pozneje pa vremenoslovci v Italiji pričakujejo splošno znižanje temperatur, ko pričakujejo močnejše nevihte z možnostjo toče.

Te bodo predvidoma najbolj prizadele regije Ligurija, Lombardija, Benečija, Furlanija - Julijska krajina in Toskana.

Italija strela motorist smrt vreme
prsh
18. 08. 2025 17.03
+1
Pravi prej strela, kot zadetek na loteriji...
ODGOVORI
1 0
xoxotox6
18. 08. 2025 16.58
zanimivo "NAŠI" sosedje pretepli pijane slovenceljne se ne da komentirat, tujino mogoče da so naši sosedje ampak tega v kumrovcu niso še jemali pa lahko napišeš fulmine ditretta???
ODGOVORI
0 0
Japa Jade
18. 08. 2025 16.37
Vau, lahko se komentrira, sej ne morš verjet.
ODGOVORI
0 0
Fluxx
18. 08. 2025 16.12
-4
Bil je hiter kot strela
ODGOVORI
1 5
SEJBOBOL
18. 08. 2025 16.11
+3
Strela je kot loto ......
ODGOVORI
3 0
G. Papež
18. 08. 2025 15.53
-2
Dnevi grmenja po motoristično.
ODGOVORI
1 3
FRPuma
18. 08. 2025 15.48
+3
Razumem, da ga je vrglo iz tira. Ampak kako je umrl od visoke napetosti? Kaj pa mit o gumah
ODGOVORI
4 1
Sky58
18. 08. 2025 16.18
+2
Mit o gumah verjetno v kombinaciji z avtom, motor je pa odprt
ODGOVORI
2 0
24 urni trač medij
18. 08. 2025 16.43
+2
Faradejeva kletka?
ODGOVORI
2 0
