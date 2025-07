Motoristka zapeljala v ribiški laks, napet čez cesto

Po besedah mlade motoristke Olge Marić je bil laks raztegnjen od prometnega znaka do stopnic, ki vodijo do sprehajalne poti spodaj, oz. do bora nad sprehajalno potjo. Ko je to opazila, si je z roko hitro zaščitila obraz, vrv pa se je strgala. K sreči ni padla z motorja, ji je pa ostala vidna ureznina na obrazu.

Objava Olge Marić FOTO: Facebook icon-expand

Incident je takoj prijavila policiji. "V tistem trenutku na cesti ali v okolici nisem videla nikogar. Prosim, bodite previdni med vožnjo na tem območju, še posebej motoristi in kolesarji, pa tudi pešci. In če vidite, da kdo napenja laks, to prijavite policiji. Jaz sem imela srečo, da se je strgal, naslednjič bi lahko bil debelejši in bi koga resno poškodoval."

