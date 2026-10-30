Motorna žaga, orjaške buče in umetnine, ki jemljejo dih

Noč čarovnic je pred vrati, z njo pa tudi vsakoletna dilema – kaj narediti z bučo. Ste ji že kdaj poskusili izrezljati oči, nos in strašljiv nasmeh? Potem veste, da lahko še tako preprosta zamisel hitro postane prava grozljivka. Nekateri so šli še korak dlje in izrezovanje buč povzdignili v pravo umetnost. Kuhinjske nože so zamenjali za motorne žage, tradicionalno izrezovanje pa spremenili v pravo tekmovanje. In čeprav vse skupaj zveni kot prizor iz grozljivke, so končni izdelki prej umetnine kot strašljive pošasti.