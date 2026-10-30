Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Motorna žaga, orjaške buče in umetnine, ki jemljejo dih

København, 30. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tim Divjak
Izrezovanje buč

Noč čarovnic je pred vrati, z njo pa tudi vsakoletna dilema – kaj narediti z bučo. Ste ji že kdaj poskusili izrezljati oči, nos in strašljiv nasmeh? Potem veste, da lahko še tako preprosta zamisel hitro postane prava grozljivka. Nekateri so šli še korak dlje in izrezovanje buč povzdignili v pravo umetnost. Kuhinjske nože so zamenjali za motorne žage, tradicionalno izrezovanje pa spremenili v pravo tekmovanje. In čeprav vse skupaj zveni kot prizor iz grozljivke, so končni izdelki prej umetnine kot strašljive pošasti.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
noč čarovnic izrezovanje buč orjaške buče umetnost tekmovanje

Pogovori s Putinom da ali ne? Evropa išče skupno stališče

Netanjahu Janši: Globoko cenim tvoje tople čestitke in trdno prijateljstvo

24ur.com (Ne)varni na drugi strani ograje in mala pošast Enej
24ur.com Noč čarovnic v kinodvorani: grozljivka, koktajl s črvi in vedeževalka
Dominvrt.si To so najbolj izvirne buče za noč čarovnic
Dominvrt.si Vas rjavi madeži na pekaču spravljajo ob živce? S tem trikom bo spet videti kot nov
24ur.com Kaj se skriva za nastajanjem grozljivk?
Zadovoljna.si Mejkap za noč čarovnic, ki ga lahko naredite same
24ur.com 500 dlakavih pošasti in 3000 tistih, ki so se jih bali
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Otrok vas udari, vi pa ne veste, kaj storiti? Strokovnjaki svetujejo
Otrok vas udari, vi pa ne veste, kaj storiti? Strokovnjaki svetujejo
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
zadovoljna
Portal
V jeansu od glave do pet je zadela v polno
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo iskreni, strelcem se obeta več spontanosti
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo iskreni, strelcem se obeta več spontanosti
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
To je plašč, ki ga bomo to zimo nosile namesto črnega
To je plašč, ki ga bomo to zimo nosile namesto črnega
vizita
Portal
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Katere naravne metode resnično pomagajo ob prvih znakih prehlada in viroze?
Katere naravne metode resnično pomagajo ob prvih znakih prehlada in viroze?
Menopavza: biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Menopavza: biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Pilates zmanjšuje tveganje za smrt za kar 36 odstotkov
Pilates zmanjšuje tveganje za smrt za kar 36 odstotkov
cekin
Portal
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Maruša Lešnik je ljubezen do rož spremenila v posel
Maruša Lešnik je ljubezen do rož spremenila v posel
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
dominvrt
Portal
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022