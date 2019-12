Mož hrvaške predsednice ima status branitelja, a se nikoli ni boril v vojni

Kot je še danes povedal minister za veterane Tom Medved , Kitarović nikoli ni uveljavljal nobene pravice, ki izhaja iz zakona o hrvaških veteranih domovinske vojne in njihovih družinskih članih.

Zdaj se je oglasilo tudi hrvaško ministrstvo za hrvaške branitelje. Potrdili so, da je Kitarović prejel status branitelja po veljavnih predpisih, saj so vsi aktivni vojaški uslužbenci ministrstva za obrambo prejeli status hrvaškega branitelja.

Iz pregleda javnih evidenc je razvidno, da je bil Kitarović med letoma 1994 in 1996 zaposlen na ministrstvo za obrambo. A Kitarović je v tem času, kot je razvidno iz njegove biografije večinoma študiral. Vpisal se je na študij elektrotehnike, končal pa je tudi študij navtičnega inženirstva na pomorski fakulteti. Oba študija je zaključil leta 1996, ko se je tudi poročil s Kolindo Grabar.

Izjava hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, da so njenemu možu ponudili status hrvaškega branitelja, je sprožila val kritik, saj se Jakov Kitarović nikoli ni boril v vojni.

Zakonca Kolinda Grabar-Kitarović in Jakov Kitarović.

Poleg aktivnega vojaškega osebja je bil status hrvaškega branitelja priznan s sklepom ministra za obrambo leta 1999, in sicer za uradnike in uslužbence ministrstva za obrambo in oboroženih sil med domovinsko vojno.

Hrvaška je leta 2017 zahvaljujoč novemu zakonu o veteranih, ki ga je sprejela vlada Andreja Plenkovića, podelila status hrvaškega branitelja 1.687 posameznikom, 10.600 prošenj pa je še v obravnavi. Do zdaj je na Hrvaškem registriranih 505.000 vojnih veteranov.

Nekdanja premierka in nekdanja ministrica za branitelje Jadranka Kosor je danes zjutraj za N1 povedala, da bi Kolinda in njen mož morala zadevo prijaviti ustreznih institucijam, saj je ponujanje statusa nekomu, ki si tega ne zasluži, kaznivo dejanje.