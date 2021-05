Mož, ki je našel Titanik: Po začetnem veselju nas je prevzela razsežnost tragedije

V knjigi med drugim opisuje tudi najbolj prelomne dogodke svojega življenja, vključno s tragično smrtjo njegovega sina. " Junija bom star 79 let. To je idealen čas, da povem svojo zgodbo," je prepričan. " Zaradi pandemije nismo šli na morje, imel sem veliko prostega časa."

V knjigi spominov z naslovom " Into The Deep"(V globini) , ki jo piše v sodelovanju s preiskovalnim novinarjem New York Timesa Christopherjem Drewom in ki naj bi izšla konec meseca, Ballard piše, kako je na premieri filma Titanik leta 1997 srečal režiserja Jamesa Cameron a. Ta ga je spustil naprej z besedami: " Izvolite. Vi ste ga našli."

Ballard je diplomiral iz kemije in geologije ter magistriral iz geofizike na Havajski univerzi. Po vstopu v vojsko leta 1965 se je preusmeril v ameriško mornarico in se priključil skupini pri neprofitni raziskovalni ustanovi Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), kjer je pomagal razviti Alvina – podvodno plovilo za globoko potapljanje. Alvin je bil namenjen za prevoz tričlanske posadke, opremljen je bil z lučmi, kamerami, računalniki in dobro premičnimi robotskimi rokami za zbiranje vzorcev v temnih globinah oceana.

Prvi poskus je spodletel, iskali so ga med skrivno misijo ameriške vojske

Oktobra 1977 je Ballard prvič poskusil najti potopljeno ladjo s pomočjo Seaprobea – vrtalne naprave s sonarno opremo in kamerami, pritrjenimi na konec vrtalne cevi. A cev se je odtrgala, na morsko dno je padlo 910 metrov cevi v vrednosti 600.000 ameriških dolarjev (slabih pol milijona evrov). Ballard je moral priznati poraz.

Ko se je vrnil z odprave, je začel razvijati robote, ki so se lahko sprehajali po dnu oceana in zbirali slike in informacije. "Titanik je bil pravzaprav prvi primer, ko smo preizkusili to tehnologijo. V vseh prejšnjih odpravah sem bil sam fizično v podmornici. Pot do tja (na dno oceana, op. a.) je trajala dve uri in pol. To je torej pomenilo peturno vožnjo. Nekoč sem se spustil do globine 6.000 metrov, kar mi je vzelo šest ur in me skoraj ubilo."

Z razvojem robotske tehnologije, ki ji je začel zaupati, je vedel, da bo morsko dno lahko raziskoval več ur, ne da bi se sam fizično spustil na dno. Vendar je bilo težko zbrati sredstva za tako drage in pomembne odprave. Šele v zadnjih nekaj letih je bil Ballard v javnosti lahko popolnoma iskren glede do tedaj zaupnega poteka dogodkov, ki so privedli do odkritja razbitin Titanika. Odprava je bila namreč del tajne misije ameriške vojske za iskanje dveh jedrskih podmornic (Thresher in Scorpion), ki sta se v šestdesetih letih potopili na dno Atlantskega oceana.

Preden je Ballard pristal na sodelovanje pri misiji, ki jo je odobril tedanji ameriški predsednik Ronald Reagan, je prosil, da bi po končani nalogi lahko iskal Titanik. Čeprav izrecnega dovoljenja za to ni nikoli dobil, pravi, da mu je bilo rečeno, da lahko – ko enkrat najdejo podmornici – počne praktično karkoli si želi. "Težko mi je bilo, ker toliko let nisem mogel razkriti, kdo je v resnici plačal za to," priznava. "To je bila skrivna misija v času hladne vojne."

Ko so nalogo zaključili, je Ballardu in njegovi ekipi ostalo še 12 dni, ki so jih namenili iskanju Titanika z Argom – vodenim globokomorskim vozilom, opremljenem s sonarjem in kamerami. Nanj je bil privezan robot, ki je lahko fotografiral morsko dno od blizu in pošiljal podatke nazaj v kontrolno sobo.