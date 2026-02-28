Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Mož, ki je Iran vodil 37 let: 'država' kot ideološki projekt

Teheran, 28. 02. 2026 15.00 pred 21 urami 11 min branja 275

Avtor:
Natalija Švab
Ali Hamenej

Če želite razumeti Iran, morate najprej sprejeti, da v tej državi demokratični dekor obstaja zato, da zakrije resnični center gravitacije. Predsedniki prihajajo in odhajajo, parlament se krega, ministri obljubljajo reforme – toda v ključnih trenutkih se zgodovina obrne proti eni pisarni. Proti enemu človeku. Proti vrhovnemu voditelju. Ki ga zdaj ni več, a bo za seboj pustil močno sled.

Ajatola Ali Hamenej je bil več kot tri desetletja figura, ki ni samo nad politiko, temveč nad samo definicijo politike. V njegovem sistemu "država" ni bila nevtralni aparat, ampak ideološki projekt. Revolucija, ki se nikoli ne sme končati. In Hamenej je bil njen skrbnik, sodnik, arhitekt – v praksi pa tudi njen zadnji garant, če je treba, tudi z nasiljem.

Leta 2026 se je ta konstrukcija zamajala pod pritiskom treh sil hkrati: notranjega upora, regionalne proksi-vojne in neposrednega ameriško-izraelskega pritiska.

Iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamanej
Iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamanej
FOTO: AP

Upor se ne dogaja prvič, se pa tokrat malo bolj govori o dejanski opciji menjave režima, ki je sicer že večkrat dokazal, da ima več življenj, kot si je marsikdo predstavljal. Zato rezultat spet ni nujno predvidljiv, niti s smrtjo Hameneja. 

A nazaj k Hameneju. Človek, ki je bil nekoč nekdo, ki je bil sprva videti kot kompromisna rešitev, je nato zgradil sistem, v katerem kompromis ni več mogoč – in v katerem so ženske, študenti, delavci in manjšine postali notranji sovražnik, medtem ko je Izrael postal metafizični sovražnik, ZDA pa večni imperij zla.

Kako nastane revolucionarni klerik

Ali Hamenej se je rodil leta 1939 v Mašhadu, v okolju šiitskega klerikalnega razreda. Njegova biografija se začne klasično z veliko učenja, verskih vplivov. A njegova politična formacija se zares začne v času, ko Iran vstopa v pospešeno modernizacijo pod šahom – modernizacijo, ki je del družbe osvobodila, del pa ponižala in potisnila v identitetni revolt.

In pričakovano, v prostoru se rodi politični islam kot odgovor: mešanica religioznega absolutizma, antiimperializma in kulturne panike pred "zahodnjaško dekadenco". Hamenej vstopi v orbito ajatole Ruholaha Homeinija – kar ni samo mentorstvo, temveč ideološka iniciacija v projekt, ki bo pozneje postal država: teokracija kot "resnična" suverenost. Khomeini je za Hameneja referenčna točka tudi v tem, kako razumeti politiko. Politika ni upravljanje interesov, ampak je boj za resnico.

V šestdesetih in sedemdesetih letih se je nato Hamenej vključil v opozicijske kroge proti šahu, večkrat je bil zaprt, preganjan in potisnjen na rob. V mitu Islamske republike je prav ta del življenjepisa ključnega pomena, saj je trpljenje dokaz legitimnosti. Kdor je trpel pod šahom, ima moralno pravico vladati po revoluciji.

Piše se leto 1979, ko revolucija zmaga. Monarhija pade in Iran postane Islamska republika – država, ki se definira kot prelom s šahom, a tudi kot prelom z Zahodom.

Takrat se oblikuje temeljna ideološka matrica, ki bo Hameneja pozneje držala na oblasti. Iran ni samo država, ampak civilizacijski projekt "vladavine Korana" – in zato nikoli ne sme postati normalna država. Normalnost bi pomenila konec revolucije.

Konec revolucije pa pomeni konec režima.

Velayat-e faqih: doktrina, ki je posrkala institucije

Srce režima v resnici ni parlament ali predsednik, niti sodstvo. Srce je doktrina velayat-e faqih – "vladavina islamskega pravnika". Gre za idejo, da legitimno oblast nad družbo prevzame najvišji klerik, ki varuje islamski red.

V tem sistemu volitve niso izvor legitimnosti, ampak tehnika upravljanja in ventil. Izvor legitimnosti je teološki, to pa daje vrhovnemu voditelju pravico, da je nad zakonodajo, nad izvršno oblastjo, nad vojsko, v praksi pa tudi nad tem, kaj je sploh dovoljeno misliti.

V takšnem režimu se politična opozicija ne obravnava kot drugačno mnenje, temveč kot herezija ali tuja infiltracija. In ko se protesti pojavijo, je odgovor skoraj avtomatski: "to je Izrael", "to so ZDA", "to so zahodne službe". Ta logika v tem kontekstu ni propaganda, ampak sistemska obramba.

Ali Hamenej
Ali Hamenej
FOTO: AP

1989: kompromisni voditelj, ki postane absolutni voditelj

Ko je Homeini leta 1989 umrl, se je oblast znašla pred znano dilemo – kdo naj ga zamenja? Kdo bi imel karizmo, da vstopi v tako velike čevlje? Hamenej je bil izbran kot naslednik, čeprav po mnogih merilih ni imel Homeinijeve religiozne teže. Mnogi menijo, da je izbira dokaz, da režim zna ustvariti kontinuiteto tudi brez karizme. In da je moral Hamenej karizmo in absolutno oblast šele zgraditi – institucionalno, varnostno, finančno. To pa pomeni bolj odločno in agresivno držo.

Postal je "kralj aparata". V treh desetletjih je iz sistema, ki je imel različne centre moči, naredil sistem, v katerem so vsi centri moči na koncu finančno, kadrovsko ali varnostno vezani na njegovo pisarno.

Revolucionarna garda kot država v državi

Če je velayat-e faqih ideološka hrbtenica, je Revolucionarna garda (IRGC) mišica. Pod Hamenejem je IRGC postala več kot vojska. Postala je politična elita, varnostna služba, ekonomski konglomerat in regionalna mreža.

Tukaj je Hamenejev genij ali cinizem. IRGC ne varuje le meja, varuje ideološko čistost režima – tudi pred lastnim prebivalstvom.

Pripadnik iranske revolucionarne garde
Pripadnik iranske revolucionarne garde
FOTO: AP

Ko Iran gradi vpliv v Libanonu, Siriji, Iraku ali Jemnu, se to ne počne z diplomatsko mehkobo, temveč z IRGC-jevo logistiko, svetovalci, mrežami, denarjem, orožjem. In ko Iran duši proteste doma, je IRGC pomembno orodje, ki režimu omogoča, da nasilje izvaja kot "obrambni refleks".

Ta aparat je pripet na vrhovnega voditelja. In zato, ko Zahod govori o spremembi režima, v resnici govori o tem, ali je mogoče zlomiti ta lojalnostni blok. Zdaj smo na pragu odgovora. 

Finančna neodvisnost vrha

Avtoritarni sistem seveda nikoli ne živi samo od ideologije in orožja. Živi od denarja – še posebej, če mora preživeti sankcije in gospodarsko izolacijo.

V Hamenejevem svetu je financiranje centralizirano v mreži skladov, fundacij in "dobrodelnih" struktur, ki formalno služijo narodu, dejansko pa pogosto služijo politični lojalnosti. Simbol tega je organizacija Setad, ki je bila predmet večmesečne Reutersove preiskave: Reuters je leta 2013 ocenil, da je mreža premoženja pod Setadom vredna okoli 95 milijard dolarjev, zgrajena tudi na zasegih premoženja.

To ni obrobni detajl. Kdor ima lastne finančne tokove mimo državnega proračuna, ni odvisen od volitev, parlamenta ali javnega nadzora.

Protesti in 2026 kot eskalacija

V času, ko demokracija in kapitalizem kažeta znake težav, jih tudi pri nas ni malo, ki začenjajo razmišljati, da diktatura niti ni tako slab režim. A to je iluzija. Vsak avtoritarni režim ima točko, ko začne verjeti lastni propagandi. Ko začne misliti, da je narodni konsenz. In takrat začne dušiti ljudstvo do kritične točke.

Hamenejev režim se je s protesti srečeval znova in znova – in vsakič se je iz tega nekaj naučil: ne popuščati, ampak kriminalizirati protestnike, personalizirati sovražnika, zapreti prostor, nadzorovati internet, prestrašiti družine.

Od konca devetdesetih let je Iran pretreslo več zaporednih protestnih valov, ki so vsakič razgalili drugačno plast nezadovoljstva. Leta 1999 so študentski protesti pomenili prvi resen test režimskega odziva po utrditvi Hamenejeve oblasti. Leta 2009 so protesti po spornih predsedniških volitvah pokazali, da lahko množica prvič resno ogrozi legitimnost sistema in ga postavi pred eksistencialni izziv. Leta 2019 so ekonomski protesti, sproženi zaradi podražitev goriva, razkrili globoko socialno stisko in pripravljenost oblasti, da proti najranljivejšim uporabi brutalno silo. Vrhunec pa je sledil v letih 2022 in 2023 po smrti Mahse Amini, ko so protesti prerasli iz politične in socialne kritike v civilizacijski konflikt – med ženskami, ki so zahtevale nadzor nad lastnim telesom in življenjem, ter teokratskim režimom, ki je svojo legitimnost gradil prav na disciplini nad intimnim.

In potem pride 2026.

Po poročilih AP se je po brutalnem zatrtju protestov (zlasti v januarju) upor nadaljeval na univerzah, s poročanimi tisoči mrtvih in močno represijo, pri čemer so oblasti omejevale internet in pritiskale na univerzitetno upravo. Amnesty je januarja 2026 objavil opozorila o množičnih pobojih in eskalaciji represije v prvih dneh januarja. V Varnostnem svetu OZN so se pojavile razprave o protestih, ki so se začeli kot ekonomski upor in se razširili. Al Jazeera je proteste umestila v kontekst zloma valute, inflacije in širjenja nezadovoljstva iz teheranskega bazarja v province.

Preberi še Iran v dilemi: jedrski spor z ZDA in notranji protesti

Hamenejev refleks je ostal isti: da protest ni notranja politika, temveč od zunaj ustvarjena vojna.

Toda leta 2026 je razlika v tem, da je notranji upor časovno in psihološko sovpadel z zunanjim pritiskom brez primere: z ameriško-izraelskimi napadi in s trendom, v katerem voditelji ZDA in Irana javno govorijo o "prevzemu" oblasti v Iranu. Reuters in Guardian poročata o obsežnih napadih, paniki, zapiranju univerz in pozivih k strmoglavljenju režima.

To je nevarna kombinacija: režim, ki se boji lastnega ljudstva, in zunanji akterji, ki skušajo ta strah izkoristiti.

Hijab kot instrument oblasti

V Hamenejevem Iranu ženska ni "državljanka" v liberalnem smislu. Ženska je simbolni teren. Hijab ni le oblačilo, ampak po mnenju kritikov znak suverenosti režima nad zasebnim življenjem.

Zato so protesti po smrti Mahse Amini postali tako nevarni. Prvič v moderni zgodovini Irana so ženske in mladi množično rekli, da ne gre več za ceno bencina ali za volilno prevaro – gre za lastništvo nad življenjem. Gre za to, ali država poseduje telo. In režim se je ustrašil. Začasno je celo popustil s svojo zloglasno moralno policijo.

Ženske v Iranu
Ženske v Iranu
FOTO: Shutterstock

A v Iranu gre še za nekaj drugega. Ko režim zatira ženske, ne zatira le feminističnega gibanja. Zatira alternativno definicijo Irana. V takšnem sistemu je ženska svoboda neposredna grožnja teokratski legitimnosti.

In zato je odgovor brutalen za navidez "nepomemben upor": aretacije, sodni procesi, kazni, pogosto tudi smrtna kazen so jasno zastraševalno sporočilo. Ženske so zato v Iranu daleč od svobode, saj bi njihova osvoboditev pomenila premik, ki bi premaknil tudi težišče režima.

Izrael: eksistencialni sovražnik in geopolitični magnet

In potem je tu Izrael. Hamenejev odnos do Izraela ni bil nikoli samo zunanjepolitično stališče, ampak osnovni gradnik oblasti. Izrael je tisti "drugi", ki definira identiteto Islamske republike. S sovraštvom do Izraela režim dokazuje svojo revolucionarnost, legitimira militarizacijo in upravičuje regionalne mreže.

Tu se rodi koncept "osi odpora": Hezbolah v Libanonu, podporne strukture v Siriji, milice v Iraku, Hutiji v Jemnu, in – odvisno od obdobja in taktičnih interesov – tudi različne palestinske frakcije. To ni samo ideološki projekt; to je geostrateška varovalka. Če Iran nima klasične globalne moči, gradi moč kot mrežo. Mreža omogoča odvračanje: če napadeš Teheran, se ti lahko vname jug Libanona, Rdeče morje ali raketni dež na Izrael.

A leta 2026 se je zgodilo nekaj novega, saj sta se obseg in neposrednost udarcev pomaknila proti "centru". ZDA in Izrael sta odkrito želela "obglavljenje" vodstva.

Hamenejev režim pač ni majhen, nepomemben igralec, ki zatira lastne ljudi, ampak regionalni igralec, ki se ga mnogi želijo znebiti.

ZDA in Zahod: sankcije, jedrski sporazumi in stalna igra na robu

Hamenej je v odnosu do Zahoda skoraj vedno govoril v kategorijah moralne čistosti in zgodovinske krivde: Zahod je tisti, ki je poniževal Iran, tudi skozi zgodovino kolonializma in vloge ZDA pri šahu, Zahod je tisti, ki želi Iran "razorožiti" in ponižati, Zahod je tisti, ki ne prenese islamske suverenosti.

Toda za to retoriko se skriva pragmatizem preživetja. Režim je pripravljen na dogovore, če ti dogovori ne ogrozijo jedra oblasti. Jedrski program je tu dvojna igra: navznoter simbol nacionalnega ponosa, navzven pogajalski vzvod.

Preberi še ZDA uvedle nove sankcije proti visokim predstavnikom iranskega vodstva

Hamenej je vztrajal, da Iran ne gradi jedrskega orožja in da gre za civilni program. Mednarodni strokovnjaki tudi niso našli dokazov o aktivnem prizadevanju za bombo – a Izrael in del ameriške politike to vztrajno interpretirata drugače.

Zato sankcije niso le ekonomsko orodje, ampak politični jezik, s katerim Zahod sporoča: ne zaupamo vam. In Hamenejev režim v zameno sporoča: vašega zaupanja ne potrebujemo, potrebujemo le dovolj prostora, da preživimo.

2026: Hamenej je mrtev

Najbolj eksplozivna točka leta 2026 ni samo vojaška operacija sama. Najbolj eksplozivno je to, da se zunanja vojaška eskalacija dogaja v trenutku, ko je notranja legitimnost režima že načeta.

Reuters poroča o paniki, vrstah na bencinskih črpalkah, zapiranju šol in univerz ter o negotovosti prebivalstva po ameriško-izraelskih napadih. Guardian opisuje, da so ZDA in Izrael napad predstavili kot začetek "velikih bojnih operacij", medtem ko Trump in izraelska stran javno pozivata Irance k uporu in celo obljubljata imuniteto določenim segmentom, če se odrečejo režimu. 

Toda prav tu se skriva paradoks. V takšni atmosferi lahko oblast še lažje upraviči represijo kot "obrambni refleks" in še bolj zategne varnostni obroč okoli države. Na kar kažejo tudi prve izjave po smrti voditelja. 

Ko se režim, ki se boji lastnega prebivalstva, sooči z retoriko o menjavi oblasti, se konflikt ne odvija več samo na fronti, temveč tudi v interpretaciji realnosti.

Če danes govorimo o potencialnem "endgameu", moramo razmišljati trezno. Prva možnost je utrditev trdnjave. Režim zatre proteste, Revolucionarna garda še okrepi svojo vlogo, politični prostor se dodatno zapre. Iran postane še bolj militarizirana in izolirana država, kjer je stabilnost zgrajena na strahu, ne na legitimnosti. Takšen sistem lahko preživi še leta – toda cena je vse večja notranja erozija.

Druga možnost je nadzorovana transformacija od zgoraj. Del elite bi lahko ocenil, da je ohranitev sistema mogoča le z omejenimi popravki: več gospodarske odprtosti, manj simbolne represije, delno popuščanje pri družbenih vprašanjih. Toda zgodovina Hamenejevega vladanja kaže, da se njegov režim ob vsakem resnem izzivu nagne k trdi liniji.

Tretji scenarij je nenadzorovan zlom. Toda padec režima ne pomeni nujno rojstva demokracije. Lahko pomeni obdobje kaosa, frakcijskih bojev in regionalnega vmešavanja. Iran je velika, etnično in politično kompleksna država, zato bi vakuum moči v Teheranu imel posledice daleč preko njegovih meja.

S smrtjo voditelja so se takoj odprla vprašanja, kdo nadzira Revolucionarno gardo, ali obstaja organizirana civilna alternativa in kako bi reagirala regija. Če bi IRGC prevzela neposredno oblast, bi Iran lahko prešel iz teokratske avtokracije v militarizirano hunto. Če pa bi protestniška energija dobila organizirano politično strukturo, bi se odprla možnost postopne tranzicije. Toda zgodovina Bližnjega vzhoda nas uči, da tranzicije redko potekajo po idealnem scenariju.

Ali Hamenej je skozi desetletja zgradil sistem, ki je zrasel iz revolucije in se utrdil v bunker. Bunker ideologije, bunker varnostnega aparata, bunker finančne avtonomije. Ta sistem je preživel študentske proteste, sankcije in regionalne vojne.  Ali je njegova smrt začetek konca ali še ena epizoda režima z več življenji, danes še ni mogoče povsem jasno napovedati.

iran ali hamenej ajatola izrael

Zadet hotel v Dubaju, Slovenci ne morejo domov

Letalske družbe odpovedujejo lete v Izrael in druge države Bližnjega vzhoda

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI275

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dark Cat
01. 03. 2026 12.09
Dvomim, da je mrtev....kdo bi vedel kaj so se zmozni pod mizo zment
Odgovori
0 0
street45
01. 03. 2026 12.08
Američani se pa res sekirajo za tiste prazne baze in radar, ki so jih pustil za sabo.... Iran sam sebe v koleno strela z napadi na turistična območja pod pretvezo, da ciljajo vojake. Zdej če je to za njih uspeh, da par raket na toliko veliko število izstreljenih, zadane nek naključen cilj, potem dobr....Da ne govorimo o tem, da se jim Izrael in zdej še ZDA spet prosto sprehajao po dvorišču.
Odgovori
-1
1 2
M_teoretik
01. 03. 2026 11.57
Kako pa kaj mantra, da Tramp ni začel še nobene vojne!?
Odgovori
+3
3 0
Darko32
01. 03. 2026 11.55
Ko gledamo poročila na tem portalu vidimo kako s eprirkivajo informacije in se jih usmerja k zavajanju ljudi. Če pa gledamo tuje medije pa vidimo, da objavljajo kako so bile bombandirane ameriške baze in so AMeričani pobegnili in niso pomagali tistim ljudem, k iso tam. To vidimo v drugem prispevku, kjer so ljudje ujeti in jim nihče ne pomaga. Zato ni korektno poročanje in tudi ni informacij iz Varnostnega sveta, kjer je jasno navedeno, da so ZDA in IZRAEL kršile vse mednarodne norme in izvedle nezakonito agresijo na tujo državo. Zelo zanimivo je to poročanje in samo velik minus za to.
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
01. 03. 2026 11.55
A režim v SA, kateri je bolj konservativen od Irana, pa ZDA in Izrael nč ne motijo. Celo vec, tesno sodelujejo, pa čeprav je Salman dokazano naročnik umora novinarja!?
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
01. 03. 2026 11.54
Samo nekaj samodržcev ki so že na žrtvenem oltarju. Asad, maduro, zdaj iranski. Kdo bo naslednji? Bo kmalu padla trdnjava cuba?
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
01. 03. 2026 11.47
Izraelska operacija je bila poimenovana Bes. A ima to kaj veze s steklino!?
Odgovori
+1
2 1
Darko32
01. 03. 2026 11.52
Če gledamo laično seveda ima. ČEz nekaj časa pa bom oizvedeli kje je ta steklina se pojavila.
Odgovori
0 0
Yon Dan
01. 03. 2026 11.39
V islamskem koledarju je bil čas napada 11. dan 9. meseca. Datum vse pove.
Odgovori
+0
1 1
Darko32
01. 03. 2026 11.47
Zelo zanimivo je to, kar rpaviš.
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
01. 03. 2026 11.30
Vladavino ene in edine sekte Komunistov ( ZKJ ) samo enega edinega posvečenega smo si ogledali pri nas v Jugoslaviji , vladavino in teror enega, ene stranke in ene edine ideologije zato pa je konec tragičen in Slovenija gre po isti poti..)) Nikoli več te rdeče plesni pardon bolezni saj še danes narod ni ozdravljen...
Odgovori
+1
4 3
poper00
01. 03. 2026 12.11
Sedaj se poskuša na vse kriple oblasti dokopati rdeča SDS in tudi isto upravljati Slovenijo,kjer bo strogo kaznovan vsak ,ki se ne bo strinjal z velikim vodijem sekte.
Odgovori
0 0
Ricketts
01. 03. 2026 11.25
Kaj pa naša Tanja, Teheran Tanja? Je zaskrbljena, žalostna, je zbolela?
Odgovori
+2
3 1
JApajaDAja
01. 03. 2026 11.28
je včeraj "" na nacionalki glede geografije...za letos dovolj!
Odgovori
+1
1 0
Yon Dan
01. 03. 2026 11.23
Gre se za uničenje globoke države, elite, ki je v ozadju vodila svet. Izvoljeni politiki še kmetje niso bili na šahovnici, bili so samo njihovi služabniki.
Odgovori
-2
0 2
Smuuki
01. 03. 2026 11.18
Izvajanje ruskih navodil ga je drago stalo. Žrtvoval je svoje irance, jih pahnil v tiranijo. Svojo ero je klavrno končal. Ista usoda čaka še kar nekaj ruskih trdnjav. Putin jih je pahnil v zos in tudi zapustil ko so zašli v težave. Se bodo naši rusofili kaj zamislili? Domine hitreje padajo kot so pričakovali
Odgovori
+3
5 2
cefre
01. 03. 2026 11.42
A z druge strani način in pristop Izraela in Amerike, kot patronata ne obetata nič dobrega ne za Iran in ne za bližnji vzhod! Tu zna biti še dolgo zelo zelo vroče!
Odgovori
0 0
Darko32
01. 03. 2026 11.49
Smuuki Poglej to je ŽIDOVSKA idelogija posilejvanaj informacij. Če pa gledamo globalno so na teh koncih ves čas vojne in v vse so vpleteni Američani in tukaj se ne bo dobro končalo.
Odgovori
0 0
Smuuki
01. 03. 2026 11.56
Ni nujno. Ko ugasne ruski vpliv se no povečalo blagostanje irancev in popustijo napetosti v regiji
Odgovori
0 0
ptuj.si
01. 03. 2026 11.15
#nismofejk
Odgovori
0 0
JApajaDAja
01. 03. 2026 11.02
sedaj bo tam ednina dilema...ali žalovati ali praznovati.....
Odgovori
+7
8 1
Ricketts
01. 03. 2026 11.27
Tudi pri nas bo dilema.......žalovati ali praznovati?
Odgovori
+2
2 0
Ricketts
01. 03. 2026 11.28
Tudi pri nas bo dilema.......žalovati ali praznovati
Odgovori
0 0
NeXadileC
01. 03. 2026 11.02
Trump, v nagovoru, je dejal, da Iranci zdaj imajo enkratno in kratkotrajno priložnost, da si sami uredijo državo in oblast, kot je treba. Ali to pomeni, da ne bo vsiljevanja zamenjave oblasti, kot smo to bili priča prej? Ali je to priložnost za drugačno pomlad? Kaj bo storila Turčija, članica NATO-a?
Odgovori
+1
1 0
Darko32
01. 03. 2026 11.51
NeXadileC Če smo realni in potšeni z to politiko, kjer misli svojo demokracijo vsilejvati z silo in pobija otroke in bombandira šole je samo dokaz, da mu ni za Iranski narod ampak samo kako bo koristi pobral od tega anroda. Videli smo vsepovsod, kjer so se slinili so pustili razdejanje in revščino še večjo. Zato dolgoročno lahko pričakujemo uporabo jederske bombe na teh prostorih in to so dejstva.
Odgovori
0 0
Yon Dan
01. 03. 2026 10.50
Trumpov napad na Iran ni Irak 2.0 - z njim se končuje 118 let britanskega finančnega nadzora ter začenja novo obdobje suverenosti in regionalne neodvisnosti.To ne bi smelo priti do vas. OPERACIJA EPIC FURY - ZEMLJEVID UDARCA V ŽIVO Prejeto ob 02:00Z, 28. FEBRUAR 2026. 7 ciljev. 3 vektorji napada. 2 skupini letalonosilk. 1 krilni letalonosilec. Teheran - NEUTRALIZIRANO. Natanz - uničen. Fordow - V POSTOPKU. Jedrskega programa ni več. Režim se tega zaveda. Svet tega ne ve. Vendar še vedno. Rekli so vam, da gre za "obrambo". Nikoli ni šlo za obrambo. Šlo je za to, kaj Iran gradi 200 metrov pod zemljo. In kdo je za to plačal.
Odgovori
+3
5 2
Darko32
01. 03. 2026 11.00
Spet širiš židovsko ideologijo tukaj. SOačsno pa se blokira informacije koliko raket je padlo na IZRAEL in so uničile kar nekaj ciljev. Videli smo kako so natančni zadetki zadeli Ameriške baze v regiji. Ti lahko zadaneš cilje in videli smo, da so povračilni ukrepi bili kaj hitro izvršeni.Torej tvoja trditev ne drži povsem. Poglej blokiraš informacije in potem posiljuješ druge z tvojo ideologijo je na kratki rok morda uspešna a na dolgi rok je kontra efekt intega se zavedata oba z TRAMPOM. Zato nehaj nakladati nam, ker vidimo vse. Določeni pa morajo širiti njihovo idelogijo, ker jim komandant tako odredi.
Odgovori
-5
3 8
JApajaDAja
01. 03. 2026 10.50
to, "država, to sem jaz" se ni za nikogar dobro obnesla....slo politikanti, učite se !
Odgovori
+7
8 1
Našvasan_zob
01. 03. 2026 10.42
Naslednja sta Turčija in Egipt... Židisokot kobilice..
Odgovori
-2
4 6
cripstoned
01. 03. 2026 10.31
Trumpu je bolje ce se govori o vojnah kot pa o njegovem prijateljstvu z epsteinom...trump ve da prihaja njegov konec zato pa bo zavozil cel svet, posledice bodo nepopravljive tako kot so ze...kar se pa irana in ostalih pescenih drzav tice pa nic hudega...cez 10dni bo cena nafte rekordna da o ostalih stvareh ki nam sledijo niti ne zacnem..
Odgovori
-2
4 6
Sickk 2
01. 03. 2026 10.30
Ljudi, umro je nas drug hamenej...
Odgovori
+0
3 3
boslo
01. 03. 2026 10.35
Razviti svet se veseli
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
Portal
Kaj dojenček zaznava v maternici
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
zadovoljna
Portal
V lepi beli obleki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Videti sta kot sestri
Videti sta kot sestri
vizita
Portal
Nevarna kombinacija: zdravila, ki jih nikoli ne smete jemati skupaj z alkoholom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
cekin
Portal
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
moskisvet
Portal
Znanstveniki razkrili, da je bilo zgodnje Vesolje po Velikem poku kot 'vrela kozmična juha'
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
okusno
Portal
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Stonewall
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543