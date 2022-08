Mož, ki velja za 'Putinove možgane': 'Tudi mi bomo morali iti do konca'

Aleksander Dugin je viden ultranacionalistični filozof in pisatelj, ki zagovarja veliki novi ruski imperij in je goreč zagovornik vojne države v Ukrajini. Po mnenju nekaterih komentatorjev ima 60-letnik velik vpliv na Vladimirja Putina , čeprav uradno nima nobenih vezi s Kremljem.

Za nekatere je bil vpliv skrajne desničarske figure na ruskega voditelja monumentalen in ključen za razumevanje Putinovega pogleda na svet in mesta Rusije v njem, piše EuroNews.

"Potrebno je širše razumevanje Duginovih smrtonosnih idej. Rusija je zadnjih 20 let vodila svojo igro in nas je pripeljala sem, na rob nove svetovne vojne," piše kolumnist Washington Posta David Von Drehle, ki ga je označil za "fašističnega preroka maksimalnega ruskega imperija".

Avtor pravi, da je Duginovo analizo mogoče neposredno videti v Putinovem dolgem, razgibanem govoru na predvečer invazije na Ukrajino, ko je uradno priznal neodvisnost dveh regij na vzhodu, ki ju nadzorujejo uporniki.

Kremelj naj bi tudi pogosto povzemal retoriko iz Duginovih zapisov, pojavljala naj bi se na ruski državni televiziji. Spodbujal je izraz "novorosija" ali "nova Rusija", s katerim je Moskva leta 2014 upravičevala priključitev Krima in podporo separatističnim upornikom v vzhodni Ukrajini.

Maja letos je Dugin med pisanjem za Cargrad – prokremeljski, krščanski pravoslavni časopis, kjer je bil nekoč glavni urednik – pozval Ukrajino, naj "postane sestavni, organski del" "nove, večne, prave in globoke Rusije".

Rusijo prikazuje kot državo vere, tradicionalnih vrednot in avtoritarnega vodenja, zahodne liberalne vrednote so zaničevane.

Po priključitvi Krima je francoska zgodovinarka Marlène Laruelle opisala "novorosijo" – propagandni jezik, ki so ga promovirali Dugin in somišljeniki – kot "rusko nacionalistično ustvarjanje mitov".

V svoji knjigi iz leta 1997 "Temelji geopolitike: Geopolitična prihodnost Rusije" je bil Dugin ostro kritičen do vpliva ZDA v Evraziji. Pozval je Rusijo, naj ponovno vzpostavi lastno oblast v regiji, in se zavzel za razpad ozemlja drugih narodov, nadaljuje Euronews.

ZDA so proti Duginu leta 2015 uvedle sankcije, ker je bil "odgovoren ali soudeležen v dejanjih ali politikah, ki ogrožajo mir, varnost, stabilnost ali suverenost ali ozemeljsko celovitost Ukrajine".

"Dugin je bil vodja zveze, ki je aktivno novačila posameznike z vojaškimi in bojnimi izkušnjami za boj v imenu samooklicane Ljudske republike Doneck," je med drugim ocenilo ameriško finančno ministrstvo.

"Ukrajinci morajo razumeti, da jih vabimo, da ustvarijo to novo, veliko (rusko) silo. Tako kot Belorusi, Kazahstanci, Armenci, pa tudi Azerbajdžanci in Gruzijci in vsi tisti, ki niso le bili in so z nami, ampak tudi bodo," je še zapisal Dugin v svojem članku za Cargrad.

Dugin je sicer priporočal invazijo na Gruzijo, priključitev Krima in – dve desetletji pred izvolitvijo Donalda Trumpa in brexitom – podžiganje razprtij med Združenim kraljestvom in preostalo Evropo ter ZDA.

Dugin je Trumpov prihod v Belo hišo opisal kot "zmago za Rusijo", leta 2017 pa je za CNN dejal, da je Putin dal "navdih in nekakšen zgled" novemu predsedniku ZDA. Voditelja bi lahko oblikovala nov svetovni red, je verjel.

"Dugin nadzoruje Geopolitico, spletno stran, ki ruskim ultranacionalistom služi kot platforma za širjenje dezinformacij in propagande, ki cilja na zahodno in drugo občinstvo," je še bilo zapisano v izjavi ameriškega finančnega ministrstva.

Dan pred napadom, v katerem je bila ubita njegova hči, je Dugin na svojem kanalu na Telegramu objavil sporočilo, v katerem je pozval k okrepitvi ruske vojne v Ukrajini – pri čemer je navedel obseg ukrajinskega odpora, ki ga podpira Zahod. "Okrepljeni napadi na Krim, poskusi jedrske bombe na Zaporožju, izjave o protinapadu na Herson, togo zavračanje kompromisa Zelenskega, vztrajanje Zahoda pri prekinitvi vseh vezi z Rusijo so znaki, da se je druga stran odločila, da se upre do konca. Tako bomo tudi mi morali iti do konca," je zapisal.