Mož naj bi jo zadavil, razkosal in poskušal uničiti dokaze v mešalniku

Po smrti naj bi moški s psevdonimom, ki so mu ga dodelili švicarski mediji, Thomas njeno telo sistematično razkosal z več orodji: vbodno žago, nožem in vrtnimi škarjami, ter ji odstranil edini izrezani organ, maternico. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi dele telesa nato uničeval v industrijskem mešalniku in kemični raztopini, medtem ko je na telefonu predvajal videoposnetke na YouTubu. V hiši so našli številne ostanke kože in tkiva, nekatere tudi s kostmi.

Kristino Joksimović so 13. februarja našli mrtvo v družinskem domu v Binningenu pri Baslu. Obdukcija je po poročanju Daily Mail pokazala, da je bila Joksimovićeva zadavljena, njen vrat pa je kazal jasne znake davljenja. Pred smrtjo je utrpela tudi udarce in poškodbe na obrazu, nogah, ramenih ter zadnjem delu glave, pa tudi iztrgane pramene las.

Thomas je med preiskavo navajal več različic dogodkov. Sprva je trdil, da je ženo našel mrtvo ob stopnicah, kasneje pa, da jo je zadavil v samoobrambi, ker naj bi ga napadla z nožem. Sodišče je te trditve zavrnilo, saj metodično razkosavanje telesa, ki je trajalo več ur in vključevalo uporabo posebnih orodij ter kemikalij, ne ustreza reakciji v afektu. Zavrnitev dostopa do svojega močno šifriranega telefona pa po oceni preiskovalcev vzbuja dodatne sume.

Sodišče je poudarilo, da obseg in natančnost dejanja ne ustrezata Thomasovim trditvam o samoobrambi ali dejanju v afektu. Preiskovalci so medtem našli številne ostanke tkiva, obtoženi pa ni dovolil vpogleda v svoj šifriran telefon, kar bi lahko razkrilo dodatne dokaze.

Par je imel dva otroka. Po navedbah virov blizu družine je Joksimovićeva tik pred smrtjo načrtovala ločitev, odnos pa naj bi bil že dlje časa v krizi, piše Daily Mail. Policija je v preteklosti večkrat posredovala zaradi domnevnega nasilja. Thomas je na zaslišanjih izjavil, da je pred dejanjem doživljal močan psihični pritisk zaradi strahu pred izgubo otrok, doma in podjetja ter da je zaradi šoka izgubil nadzor nad seboj.

Datum sojenja po poročanju New York Posta še ni določen.