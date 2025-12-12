Svetli način
Mož naj bi jo zadavil, razkosal in poskušal uničiti dokaze v mešalniku

Basel, 12. 12. 2025 12.33 | Posodobljeno pred 30 minutami

Švicarsko tožilstvo je zaključilo preiskavo umora Kristine Joksimović, nekdanje finalistke za Miss Švice. Njen mož Thomas naj bi jo februarja 2024 zadavil, razkosal in poskušal uničiti dokaze, kar naj bi ovrglo njegove kasnejše trditve o samoobrambi.

Kristino Joksimović so 13. februarja našli mrtvo v družinskem domu v Binningenu pri Baslu. Obdukcija je po poročanju Daily Mail pokazala, da je bila Joksimovićeva zadavljena, njen vrat pa je kazal jasne znake davljenja. Pred smrtjo je utrpela tudi udarce in poškodbe na obrazu, nogah, ramenih ter zadnjem delu glave, pa tudi iztrgane pramene las.

Po smrti naj bi moški s psevdonimom, ki so mu ga dodelili švicarski mediji, Thomas njeno telo sistematično razkosal z več orodji: vbodno žago, nožem in vrtnimi škarjami, ter ji odstranil edini izrezani organ, maternico. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi dele telesa nato uničeval v industrijskem mešalniku in kemični raztopini, medtem ko je na telefonu predvajal videoposnetke na YouTubu. V hiši so našli številne ostanke kože in tkiva, nekatere tudi s kostmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Thomas je med preiskavo navajal več različic dogodkov. Sprva je trdil, da je ženo našel mrtvo ob stopnicah, kasneje pa, da jo je zadavil v samoobrambi, ker naj bi ga napadla z nožem. Sodišče je te trditve zavrnilo, saj metodično razkosavanje telesa, ki je trajalo več ur in vključevalo uporabo posebnih orodij ter kemikalij, ne ustreza reakciji v afektu. Zavrnitev dostopa do svojega močno šifriranega telefona pa po oceni preiskovalcev vzbuja dodatne sume.

Sodišče je poudarilo, da obseg in natančnost dejanja ne ustrezata Thomasovim trditvam o samoobrambi ali dejanju v afektu. Preiskovalci so medtem našli številne ostanke tkiva, obtoženi pa ni dovolil vpogleda v svoj šifriran telefon, kar bi lahko razkrilo dodatne dokaze.

Par je imel dva otroka. Po navedbah virov blizu družine je Joksimovićeva tik pred smrtjo načrtovala ločitev, odnos pa naj bi bil že dlje časa v krizi, piše Daily Mail. Policija je v preteklosti večkrat posredovala zaradi domnevnega nasilja. Thomas je na zaslišanjih izjavil, da je pred dejanjem doživljal močan psihični pritisk zaradi strahu pred izgubo otrok, doma in podjetja ter da je zaradi šoka izgubil nadzor nad seboj.

Datum sojenja po poročanju New York Posta še ni določen.

Kristina Joksimović umor razkosanje
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
12. 12. 2025 13.20
amater
ODGOVORI
0 0
1butnskala
12. 12. 2025 13.19
-1
novice iz balkana
ODGOVORI
1 2
Wolfman
12. 12. 2025 13.19
Neko novi trend med vplivneži! Prvo davljenje, potem sledi mesarija ter rezanje, za finale pa se še odpošlje po hitri pošti!
ODGOVORI
0 0
Covid 19
12. 12. 2025 13.17
+1
Ali ima kdo jasen odgovor,zakaj po svetu pobijejo toliko žensk?Kmalu bo tudi pri nas postalo tako kot v Atlanti v 90 letih zaradi cracka..Kam to pelje??
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
12. 12. 2025 13.19
+2
gre za vrednote tradicijo in kulturo zahoda...
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
12. 12. 2025 13.16
+3
kje je tisti galen...ki kruli non stop švica sem švica tja in vse super
ODGOVORI
3 0
jedupančpil
12. 12. 2025 13.20
-1
svica je super dokler tam ni balkancev
ODGOVORI
0 1
Killing of Hind Rajab
12. 12. 2025 13.23
omenjeni je eden izmed balkancev ...in kdaj jih ni...???
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
12. 12. 2025 13.24
Sem danes brala prispevek o dekletu Cristiane iz romana in filma Otroci iz postaje Zoo. Danes je stara 63 let, nekaj časa je živela v Zürichu. Pravi, da je to mesto raj za džankije.
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
12. 12. 2025 13.16
-1
Če bi bilo to v Sloveniji bi bil 0ripadnik Svobode.
ODGOVORI
0 1
Killing of Hind Rajab
12. 12. 2025 13.18
+1
ne sodi drugih po sebi
ODGOVORI
1 0
stoinena
12. 12. 2025 13.15
+2
ne vem no. da nekoga udariš, v ihti, še razumem, da pa nekoga tako razkosaš. ne samo da moraš imati želodec... tudi nobene človeškosti. kaj je po poklicu mesar, lovec, vojak.. sociopat, psihopat.
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
12. 12. 2025 13.17
+2
več kot psihopat...izrezal maternico...itd
ODGOVORI
2 0
Nightingale
12. 12. 2025 13.08
+1
"njen vrat pa je kazal jasne znake dušenja." - davljenja, ne dušenja...
ODGOVORI
2 1
