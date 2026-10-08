Mož obtožen umora zdravnice, ki je skrbela tudi za kraljevo družino

Cainova je delala v zdravstvenem centru Grimston Medical Centre, pred tem pa je več let delala v ambulanti Heacham Group Practice. Bila je tudi ena izmed zdravnic, katerih pacienti so bili člani kraljeve družine, med njimi tudi kraljica Camilla.

Njena družina je dejala, da je bila "prijazna, radodarna in ljubeča mati, ki je zelo skrbela za paciente". O njeni smrti sta bila obveščena tudi kralj in kraljica, poroča The Independent.

Njena ambulanta je bila v ponedeljek in torek zaprta. Po podatkih na spletni strani podjetja Norfolk Sky Aesthetics, ki ga je vodila dr. Cainova, je bila usposobljena zdravnica več kot 15 let, družinska zdravnica pa osem let. Opisovala se je kot "skrbna in profesionalna zdravnica", ki je poleg svojega kozmetičnega podjetja še naprej delala kot družinska zdravnica.