Mož umorjene manekenke skušal pobegniti, policija ga je prijela na pomolu

28-letna Abby Choi je bila pogrešana od srede, nato pa je policija v petek odkrila dele njenega telesa v hladilniku. Predstavnik policije je na tiskovni konferenci v soboto pojasnil, da so aretirali njenega nekdanjega moža. Našli so ga na pomolu, od koder je skušal pobegniti iz mesta. Njegove starše in brata, ki so po ocenah preiskovalcev prav tako vpleteni v umor 28-letnice, je policija prijela že v petek.

Vsi ostajajo v priporu, medtem ko policija nadaljuje s preiskavo.